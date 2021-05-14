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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 445

В Мангистау 245 предприятий подключены к проекту «Ashyq»

В Мангистауской области 245 предприятий работают по проекту «Аshyq». 199 объектов официально вступили в проект, остальные 46 функционируют в тестовом режиме. Об этом сообщила Жанна Токбаева, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Фото из открытых источников
По данным спикера, система «Ashyq» введена для предпринимателей.

- Наша основная задача – поддержка предпринимателей. Данное приложение оказывает помощь местным бизнесменам. В регионе, по данным на 14 мая, QR-код просканировали 34 485 граждан. Из них 26 341 человек являются посетителями объектов общественного питания, - сказала Жанна Токбаева.

Наша cправка:

Что это даст населению?

Безопасность. На сегодня каждый человек, заболевший COVID-19 в любой форме (симптомной или бессимптомной), берёт на себя обязательства по соблюдению режима домашнего карантина и заверяет их личной подписью в расписке. Однако мы нередко сталкиваемся с фактами нарушения режима самоизоляции. Заболевшие или близко контактные люди посещают общественные места, таким образом создавая угрозу распространения вируса.

Приложение позволяет выявить таких посетителей и не допустить заражения других гостей или персонала.

Как это работает?

За счёт интеграции мобильного приложения с общей базой Минздрава определяется статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет, то есть субъектом бизнеса - участником проекта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам (маски, термометрия, проветривание и т.д.). Поскольку риски заражения гостей и персонала существенным образом уменьшаются, проект в перспективе позволит оптимизировать карантинные ограничения для бизнеса и населения.

Кому присваивается QR-код – субъекту бизнеса или посетителю?

QR-код присваивается только субъектам бизнеса.

Будет ли пользование приложением обязательным для всех?

Ни предпринимателей, ни граждан не будут принуждать пользоваться приложением в обязательном порядке.

Насколько это сложно и затратно по времени?

1. Посетителю необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН (1 раз. Лучше заранее);

2. При входе в заведение необходимо просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. На экране отобразится статус (синий, зелёный, красный или жёлтый).

3. При выходе - необходимо просканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.

Будет ли система создавать ограничения для людей, не имеющих смартфонов?

В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения ответственному лицу-сотруднику заведения будет дана роль в приложении, с помощью которой он сможет зафиксировать вход посетителя посредством введения его ИИН.

Что означает цвет статуса?

Зелёный статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

Синий статус – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный;

Жёлтый статус – обозначен в базе данных как контактный;

Красный статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

Нужно ли сдавать ПЦР-тест перед каждым посещением объекта?

Нет, сдавать тест перед каждым посещением не требуется.

Как долго сохраняется статус?

Все статусы являются временными. Зелёный – три дня, то есть ровно столько, сколько действительна справка ПЦР.

«Красный» или «жёлтый» - снимаются сразу же после отрицательного результата ПЦР-теста и окончания режима положенной изоляции заболевшего или близкого контактного лица.

Является ли обязательной установка QR-кода для ТРЦ, аптек, магазина у дома?

Нет, установка приложения для этих объектов не была предусмотрена проектным офисом, за исключением случаев, когда субъект бизнеса хочет установить добровольно.

Для чего сканировать QR-код при выходе из заведения?

Для контроля режима работы заведения. Приложение позволяет анализировать (обезличенно) количество одновременно находящихся в заведении посетителей и часы его работы. Таким образом, потенциально уменьшается необходимость проведения мониторинговых проверок.

Куда передаются данные по ИИН?

Данные никуда не передаются и остаются в профиле приложения. По введённым данным осуществляется проверка статуса пользователя при сканировании QR-кода.

В статье использованы материалы сайта kapital.kz.



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