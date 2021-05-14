«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Мая
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.55 KZT
  • €1 = 515.84 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 481

В Сети появилось видео внутренней части парома «Азербайджан» в Актау

Видео, которое показывает внутреннее устройство парома «Азербайджан», появилось в социальных сетях.

Фото из архива Lada.kz
В социальных сетях опубликовали видео, на котором запечатлён паром «Азербайджан» изнутри. Как указал автор ролика, его сняли 8 мая, в день, когда паром впервые прибыл в порт Курык неподалеку от Актау.

Пассажирский паром «Азербайджан» построили по заказу Морского инженерного Бюро на Бакинском судостроительном заводе Baku Shipyard. 155-метровый пассажирский железнодорожно-автомобильный паром проекта CNF18C «Азербайджан» сдали 1 марта 2021 года.

Паром «открытого» типа рассчитан на перевозку 100 пассажиров, 56 вагонов с шириной колеи 1520 мм, грузовых автомобилей (50 автопоездов), включая опасные грузы, с кормовой схемой грузообработки для вагонов и автомобилей и с бортовой рампой для погрузки-выгрузки автотехники на обычные причалы.

Судно проекта CNF18C перевозит опасные грузы на открытой верхней палубе в соответствии с положениями Международного морского кодекса по опасным грузам (МК МПОГ) и национальных Правил морской перевозки опасных грузов (Правил МОПОГ).

В целом, судно проекта CNF18C представляет собой пассажирский автомобильно-железнодорожный паром с бульбообразной носовой оконечностью и транцевой кормой, с избыточным надводным бортом, с носовым расположением жилой надстройки, машинным отделением в корме, с двухвинтовой дизельной пропульсивной установкой, кормовым и носовым подруливающими устройствами, с двумя грузовыми палубами.

Для размещения пассажиров предназначаются две улучшенные двухместные каюты с санузлом и 24 двухместные (конвертируемые в четырёхместные) каюты.

Дальность плавания около 2500 миль. Автономность судна по запасам топлива и масла (в ходовом режиме) - 10 суток.



Напомним, о прибытии нового парома в порт Курык стало известно 11 мая.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика