В Сети появилось видео внутренней части парома «Азербайджан» в Актау

Фото из архива Lada.kz
В социальных сетях опубликовали видео, на котором запечатлён паром «Азербайджан» изнутри. Как указал автор ролика, его сняли 8 мая, в день, когда паром впервые прибыл в порт Курык неподалеку от Актау.
Пассажирский паром «Азербайджан» построили по заказу Морского инженерного Бюро на Бакинском судостроительном заводе Baku Shipyard. 155-метровый пассажирский железнодорожно-автомобильный паром проекта CNF18C «Азербайджан» сдали 1 марта 2021 года.
Паром «открытого» типа рассчитан на перевозку 100 пассажиров, 56 вагонов с шириной колеи 1520 мм, грузовых автомобилей (50 автопоездов), включая опасные грузы, с кормовой схемой грузообработки для вагонов и автомобилей и с бортовой рампой для погрузки-выгрузки автотехники на обычные причалы.
Судно проекта CNF18C перевозит опасные грузы на открытой верхней палубе в соответствии с положениями Международного морского кодекса по опасным грузам (МК МПОГ) и национальных Правил морской перевозки опасных грузов (Правил МОПОГ).
В целом, судно проекта CNF18C представляет собой пассажирский автомобильно-железнодорожный паром с бульбообразной носовой оконечностью и транцевой кормой, с избыточным надводным бортом, с носовым расположением жилой надстройки, машинным отделением в корме, с двухвинтовой дизельной пропульсивной установкой, кормовым и носовым подруливающими устройствами, с двумя грузовыми палубами.
Для размещения пассажиров предназначаются две улучшенные двухместные каюты с санузлом и 24 двухместные (конвертируемые в четырёхместные) каюты.
Дальность плавания около 2500 миль. Автономность судна по запасам топлива и масла (в ходовом режиме) - 10 суток.
Напомним, о прибытии нового парома в порт Курык стало известно 11 мая.
Пассажирский паром «Азербайджан» построили по заказу Морского инженерного Бюро на Бакинском судостроительном заводе Baku Shipyard. 155-метровый пассажирский железнодорожно-автомобильный паром проекта CNF18C «Азербайджан» сдали 1 марта 2021 года.
Паром «открытого» типа рассчитан на перевозку 100 пассажиров, 56 вагонов с шириной колеи 1520 мм, грузовых автомобилей (50 автопоездов), включая опасные грузы, с кормовой схемой грузообработки для вагонов и автомобилей и с бортовой рампой для погрузки-выгрузки автотехники на обычные причалы.
Судно проекта CNF18C перевозит опасные грузы на открытой верхней палубе в соответствии с положениями Международного морского кодекса по опасным грузам (МК МПОГ) и национальных Правил морской перевозки опасных грузов (Правил МОПОГ).
В целом, судно проекта CNF18C представляет собой пассажирский автомобильно-железнодорожный паром с бульбообразной носовой оконечностью и транцевой кормой, с избыточным надводным бортом, с носовым расположением жилой надстройки, машинным отделением в корме, с двухвинтовой дизельной пропульсивной установкой, кормовым и носовым подруливающими устройствами, с двумя грузовыми палубами.
Для размещения пассажиров предназначаются две улучшенные двухместные каюты с санузлом и 24 двухместные (конвертируемые в четырёхместные) каюты.
Дальность плавания около 2500 миль. Автономность судна по запасам топлива и масла (в ходовом режиме) - 10 суток.
Напомним, о прибытии нового парома в порт Курык стало известно 11 мая.
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