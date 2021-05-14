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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 1263

Школьница из Актау получила приглашение в международный университет Токио

Ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы Актау Акбота Алпамысова получила приглашение на бесплатное обучение в Токийском международном университете (Tokyo International University) в Японии. Выпускница сможет пройти обучение на факультете Digital Business and Innovation.

Фото НИШ Актау
Школьница из Актау Акбота Алпамысова, подавшая документы в университет в прошлом году, набрала 7.5 балла на международном экзамене по английскому языку IELTS и написала мотивационное эссе.

- Выбор профессии для меня очень важное дело. Отрадно, что к этому ответственно относятся в интеллектуальных школах. Я рада, что благодаря помощи моих учителей и консультанта по профориентации нашей школы я получила приглашение в топ-университет мирового уровня. Выражаю огромную благодарность сети интеллектуальных школ, которые вносят вклад в развитие молодёжи страны. Принимать решение пока не стану, так как подала заявки и в другие учебные заведения и сейчас жду ответ, – рассказала Акбота Алпамысова.

- Акбота Алпамысова - первая в истории интеллектуальной школы Актау ученица, получившая полный образовательный грант от Японии. В 2018 году Times Higher Education включила Токийский международный университет в десятку лучших международных университетов. Кроме того, она одна из активных учениц, обучающаяся в Интеллектуальной школе с седьмого класса. Является активным членом модели Организации Объединённых Наций в учебном заведении и участником конференции модели Организации Объединённых Наций, которая состоялась в Лионе, Франция, в 2020 году, – рассказала Рысгуль Рамазанова, представитель пресс-службы образовательного учреждения.



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Комментарии ( 1 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 19:45
Умница, МОЛОДЕЦ!!!
 
 

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