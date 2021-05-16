Число заболевших COVID-19 выросло в Мангистау

Фото из доступных источников
За сутки в Мангистауской области выявили 65 заболевших коронавирусом. Также сообщается о 56 фактах выздоровления.
С начала пандемии в области зарегистрировано 6405 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 5434 человека.
Мангистауская область по-прежнему находится в «зелёной» зоне по ситуации с коронавирусом.
Напоминаем, с 17 мая в регионе ослабят карантинные ограничения.
С начала пандемии в области зарегистрировано 6405 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 5434 человека.
Мангистауская область по-прежнему находится в «зелёной» зоне по ситуации с коронавирусом.
Напоминаем, с 17 мая в регионе ослабят карантинные ограничения.
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