Дорогу перекроют на месяц в Актау

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В связи с реконструкцией автомобильной дороги от перекрестка у автомастерской «Red Station» до перекрёстка у гостиничного комплекса «Рахат» движение будет перекрыто с 17 мая до 15 июня, в два этапа.
Первый этап пройдёт с 17 по 31 мая от перекрестка у автомастерской «Red Station» до заезда в гипермаркет «Waterfront».
Второй этап продлится с 1 по 15 июня от заезда в гипермаркет «Waterfront» до перекрестка у гостиничного комплекса «Рахат».
Напомним, дорогу до аэропорта закроют на два месяца для проведения ремонтных работ.
Первый этап пройдёт с 17 по 31 мая от перекрестка у автомастерской «Red Station» до заезда в гипермаркет «Waterfront».
Второй этап продлится с 1 по 15 июня от заезда в гипермаркет «Waterfront» до перекрестка у гостиничного комплекса «Рахат».
Напомним, дорогу до аэропорта закроют на два месяца для проведения ремонтных работ.