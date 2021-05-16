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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 747

Деревья засохли на спуске к набережной в Актау

Десятки зелёных насаждений засохли на спуске 4А микрорайона.

Фото предоставила местная жительница Валерия
Из-за отсутствия должного ухода, как говорит местная жительница Виктория, деревья на спуске 4А микрорайона превратились в сухостой.

- Что за ужас? Как можно так безалаберно и бесчувственно относиться к зелёному фонду, ведь властьимущие также живут в этом городе. Скоро разгар лета и без полива погибнут оставшиеся деревья, - возмутилась Виктория.


Напомним, местная жительница Виктория запечатлела на фото, как массово погибают деревья в парке «Акбота».

Ранее женщина изъявила желание помочь поливать зелёные насаждения в парке.




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Комментарии ( 4 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 19:42
Цитата: Ingul
Куда смотрит прокуратура.

А!, прокуратура и другие "слуги народа",живут рядом в том же 4а м. р- оне в сиротских домах, и у них деревья и другая растительность обильно полита и не когда не засохнет.

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Дизель
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:52
Пока не будет материальной ответственности (а может и уголовной) тех, кто должен руководить, во властных структурах этим сектором, так и будет.
Куда смотрит прокуратура, ведь это миллионные убытки и это продолжается годами?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ingul
  • GuF
  • Дизель
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:11
В другой стране, и даже во времена СССР, такие деятели (из чиновников) уже давно были бы вызваны для соответствующих бесед. А у нас всё спокойно, как будто так и надо... Наверное думают, раз город был построен в степи, то и в городе должна быть степь.... И живут не мучаясь совестью, и зарплаты получают...
 
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  • мунайши73
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 17:36
Зато муралы начали рисовать, их поливать не надо

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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