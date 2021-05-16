Деревья засохли на спуске к набережной в Актау

Фото предоставила местная жительница Валерия
Из-за отсутствия должного ухода, как говорит местная жительница Виктория, деревья на спуске 4А микрорайона превратились в сухостой.
Напомним, местная жительница Виктория запечатлела на фото, как массово погибают деревья в парке «Акбота».
Ранее женщина изъявила желание помочь поливать зелёные насаждения в парке.
- Что за ужас? Как можно так безалаберно и бесчувственно относиться к зелёному фонду, ведь властьимущие также живут в этом городе. Скоро разгар лета и без полива погибнут оставшиеся деревья, - возмутилась Виктория.
Напомним, местная жительница Виктория запечатлела на фото, как массово погибают деревья в парке «Акбота».
Ранее женщина изъявила желание помочь поливать зелёные насаждения в парке.