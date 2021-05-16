Деревья засохли на спуске к набережной в Актау

- Что за ужас? Как можно так безалаберно и бесчувственно относиться к зелёному фонду, ведь властьимущие также живут в этом городе. Скоро разгар лета и без полива погибнут оставшиеся деревья, - возмутилась Виктория.

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