Поправка: Новые водовозы прибыли в Мунайлинский район

Фото предоставлено пресс-службой Мунайлинского района
В информации под названием «Новые водовозы прибыли в Мунайлинский район» в прямой речи руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бисенгали Кенжалиев допущена ошибка.
Вместо фразы: «вместимость водовозов - 4200 кубометров....» следует читать: «вместимость водовозов - 4,2 куб.м...»
Название марки автомобиля вместо «Dongbeng» следует читать «Dongfeng».
Пресс-служба акимата Мунайлинского района приносит извинения пользователям сайта за допущенные ошибки.
Вместо фразы: «вместимость водовозов - 4200 кубометров....» следует читать: «вместимость водовозов - 4,2 куб.м...»
Название марки автомобиля вместо «Dongbeng» следует читать «Dongfeng».
Пресс-служба акимата Мунайлинского района приносит извинения пользователям сайта за допущенные ошибки.