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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 231

Поправка: Новые водовозы прибыли в Мунайлинский район

В информации о прибытии в Мунайлинский район 20 новых водовозов допущены ошибки. Об этом сообщила пресс-служба акимата района.

Фото предоставлено пресс-службой Мунайлинского района
В информации под названием «Новые водовозы прибыли в Мунайлинский район» в прямой речи руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бисенгали Кенжалиев допущена ошибка.

Вместо фразы: «вместимость водовозов - 4200 кубометров....» следует читать: «вместимость водовозов - 4,2 куб.м...»

Название марки автомобиля вместо «Dongbeng» следует читать «Dongfeng».

Пресс-служба акимата Мунайлинского района приносит извинения пользователям сайта за допущенные ошибки.



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Комментарии ( 3 )

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Yanis (Посетители) Сегодня, 11:55
Цитата: Дизель
теперь "зальют" водой все деревья и кустарники

Только ездить много раз придётся с таким объемом

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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Дизель (Посетители) Сегодня, 11:48
Цитата: Yanis
Не менее весело, чем в первом варианте

НУ!!!, теперь "зальют" водой все деревья и кустарники и кудуки в аулах...
А!, воды то нет!... death

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Дизель
  • leo529
 Yanis (Посетители) Сегодня, 11:43
вместимость водовозов - 4,2 куб.см

Не менее весело, чем в первом варианте

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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