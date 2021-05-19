Жители Актау желают знать! Кто, когда и каким образом начнет поливать деревья в микрорайонах города?

Фото из архива Lada.kz
Ждем ответов на вопросы, наиболее часто задаваемые жителями Актау:
1. Когда внутри микрорайонов начнут поливать деревья и кустарники?
2. Какова будет периодичность полива? Когда будет обнародован график полива?
3. Если такого графика еще нет, когда он будет готов?
4. Просим опубликовать список жилищно-коммунальных организаций и управляющих компаний, с которыми заключена договоренность на полив внутри микрорайонов.
5. Если полив будет осуществляться в ночное время, то как будет решаться вопрос с доступностью к объектам полива из-за припаркованных автомобилей у жилых домов?
Напомним, ранее городскими властями было заявлено, что В Актау полив деревьев планируют производить в ночное время.
1. Когда внутри микрорайонов начнут поливать деревья и кустарники?
2. Какова будет периодичность полива? Когда будет обнародован график полива?
3. Если такого графика еще нет, когда он будет готов?
4. Просим опубликовать список жилищно-коммунальных организаций и управляющих компаний, с которыми заключена договоренность на полив внутри микрорайонов.
5. Если полив будет осуществляться в ночное время, то как будет решаться вопрос с доступностью к объектам полива из-за припаркованных автомобилей у жилых домов?
Напомним, ранее городскими властями было заявлено, что В Актау полив деревьев планируют производить в ночное время.