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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 699

Жители Актау желают знать! Кто, когда и каким образом начнет поливать деревья в микрорайонах города?

В связи с обеспокоенностью жителей Актау редакция Lada.kz адресует городскому акимату ряд вопросов об организации полива зеленых насаждений в этом году.

Фото из архива Lada.kz
Ждем ответов на вопросы, наиболее часто задаваемые жителями Актау:

1. Когда внутри микрорайонов начнут поливать деревья и кустарники?
2. Какова будет периодичность полива? Когда будет обнародован график полива?
3. Если такого графика еще нет, когда он будет готов?
4. Просим опубликовать список жилищно-коммунальных организаций и управляющих компаний, с которыми заключена договоренность на полив внутри микрорайонов.

5. Если полив будет осуществляться в ночное время, то как будет решаться вопрос с доступностью к объектам полива из-за припаркованных автомобилей у жилых домов?

Напомним, ранее городскими властями было заявлено, что В Актау полив деревьев планируют производить в ночное время.



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Комментарии ( 3 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 21:07
Аким опять сел в лужу с поливом. Очередной миллиард потратят впустую. Никто не наказан за халатную растрату денег налогоплатильщиков за прошлый год. Одни бочки опозорившие внешний вид Актау чего стоят.

Уже жара под 30 а акимат до сих пор внятно не может объяснить почему нет до сих пор полива и нет графиков полива.
 
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  • alixah
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 20:15
В нашем ЖЭК договора до сих пор нет.
И его не собираются подписывать.
Говорят, что неприемлемые цены и надо было готовиться заранее.
Выводов с подвалов кранов для отбора воды нет, их еще надо установить, закупить шланги и т.д., если договорятся.
Короче - все по-прежнему. Позор!
 
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  • alixah
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 chrome (Посетители) Сегодня, 20:10
Каждый год одно и тоже...
Что не смеётесь?! Не смешно?! Это Актау!!!
 
 

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