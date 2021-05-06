В Актау полив деревьев планируют производить в ночное время

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Нурдаулет Килыбай сообщил, что с июня полив будет осуществляться с 22:00 до 02:00 и с 05:00 до 09:00.
- Поливать днём в жару нет смысла. Будут поливать в ночное время и рано утром. Поливом зелёных насаждений по периметрам микрорайонов будет заниматься ГКП «Актау тургын-уй». В прошлом году была частная копания, качество низкое. В любом случае, хуже, чем в прошлом году, я однозначно могу гарантировать, не будет, - сказал глава города.
Со слов акима Актау, работы по поливу деревьев в городе разделены на две части.
- Во первых, поливать деревья будем на центральных улицах. Во вторых, займёмся деревьями внутри микрорайонов. Деревья у жилых домов внутри микрорайонов будут поливать КСК и ОСИ, - отметил Нурдаулет
Напомним, на озеленение в Актау выделили 890 миллионов тенге.
- Поливать днём в жару нет смысла. Будут поливать в ночное время и рано утром. Поливом зелёных насаждений по периметрам микрорайонов будет заниматься ГКП «Актау тургын-уй». В прошлом году была частная копания, качество низкое. В любом случае, хуже, чем в прошлом году, я однозначно могу гарантировать, не будет, - сказал глава города.
Со слов акима Актау, работы по поливу деревьев в городе разделены на две части.
- Во первых, поливать деревья будем на центральных улицах. Во вторых, займёмся деревьями внутри микрорайонов. Деревья у жилых домов внутри микрорайонов будут поливать КСК и ОСИ, - отметил Нурдаулет
Напомним, на озеленение в Актау выделили 890 миллионов тенге.