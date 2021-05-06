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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:03

Просмотров: 585

В Актау полив деревьев планируют производить в ночное время

Аким города Нурдаулет Килыбай на брифинге в Центре общественных коммуникаций пообещал улучшить качество полива зелёных насаждений в этом году.

Фото из доступных источников
Нурдаулет Килыбай сообщил, что с июня полив будет осуществляться с 22:00 до 02:00 и с 05:00 до 09:00.

- Поливать днём в жару нет смысла. Будут поливать в ночное время и рано утром. Поливом зелёных насаждений по периметрам микрорайонов будет заниматься ГКП «Актау тургын-уй». В прошлом году была частная копания, качество низкое. В любом случае, хуже, чем в прошлом году, я однозначно могу гарантировать, не будет, - сказал глава города.

Со слов акима Актау, работы по поливу деревьев в городе разделены на две части.

- Во первых, поливать деревья будем на центральных улицах. Во вторых, займёмся деревьями внутри микрорайонов. Деревья у жилых домов внутри микрорайонов будут поливать КСК и ОСИ, - отметил Нурдаулет



Напомним, на озеленение в Актау выделили 890 миллионов тенге.



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Комментарии ( 6 )

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  • kolu411
 n92 (Посетители) Сегодня, 18:33
каждый раз придумывают что то новое...то бочки, то ночью...но толку 0...как и доверия к акимату...
интересно, ночью - это чтоб поменьше людей видели что поливают собираются поливать...
 
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  • n92
  • TU-154
  • kolu411
 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:04
Будем верить в лучше..Но последний пяток лет показал, что веры нет акимату! Никакой
Если с начала июня полива не будет, начнутся "акиматовские откарячки". Машины не готовы, проблемы с работниками и т.д.
И т.п. Или ещё хуже вода для полива будет "утекать" на дачи и в ёмкости частных домов

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 17:57
Алилуйя! Свершилось. Наконец-то осознали, что коммунальные работы на дорогах очень полезно для города проводить ночью, приветствую это решение. И поливать, и дорожную разметку, и чистку стоков, и подметать бордюры и еще много чего, что мешает движению автотранспорта нужно делать ночью. Это же настоящее бедствие, как водовозка встанет на перекрёстке поливать - труба!
 
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  • n92
  • TU-154
  • kolu411
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:44
А саженцы посаженые весной без полива сдохнут. Поливать надо с весны , а не с лета! Аким! Опять деньги налогоплатильщиков растратятся в пустую? Кто ответит за прошлогодний миллиард?
 
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  • tolk
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 makovka (Посетители) Сегодня, 17:33
С июня? А до июня кто поливать будет?
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:19
Уже давно пора поливать, а они только планируют.
И то, только вдоль дорог (ночью,чтобы никто не видел), а внутри микрорайонов вопрос полива с КСК не решен.
Поливать деревья можно и днем, не на листья же льют.
Опять наступают на те же "грабли".
Вот бы "грабли" стукнули по башке кому следует.
 
 

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