Дольщиков ЖК «Атамекен» в Актау принуждают покупать место в паркинге за два миллиона тенге





ЖК «Атамекен», расположенный в 17 микрорайоне Актау, должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году.- Мы являемся вкладчиками «Жилстройсбербанка». Там нам предложили купить квартиры в ЖК «Атамекен», показали красивый проект на картинке, и с учетом того, что банк - это серьезная организация, мы поверили и вложились. Проблемы начались у нас с первым застройщиком – ТОО «Батыс Энерго». Он взял с нас 200 миллионов тенге и пропал, потом узнали, что его посадили в тюрьму. После закончить объект взялось ТОО «Багис», но и оно уже четвертый год «кормит завтраками». Последний раз нам говорили, что мы уже заедем в мае, но сегодня 19 число, а дом еще не достроен. Куда он дел наши деньги, непонятно. Мы все, это более 100 человек, внесли полную стоимость квартир, – говорят дольщики.В сентябре 2020 года Айдар Исмагулов, руководитель ТОО «Багис», ныне депутат Актауского городского маслихата, обещал сдать объект к концу года. По его словам, сразу после проблем с первым застройщиком сотрудники акимата Актау его очень просили достроить ЖК «Атамекен», взамен обещав помощь с поиском инвестора.- Нам акимат не помогал. Мы и сами заинтересованы в том, чтобы быстрее отдать людям ключи. Наша компания на рынке строительства давно и именно этот объект нам подпортил имидж. Нам пришлось вкладывать собственные деньги плюс брать кредит в банке в размере одного миллиона долларов, чтобы достроить дом. Отмечу, что работы по возведению объекта не останавливались, медленно, но работаем. Для того, чтобы темп строительства пошел быстрее и люди, наконец, получили ключи от своих квартир, мы просим их купить место в паркинге. Я предлагаю и второй вариант. Если люди устали ждать, они могут продавать свои квартиры в нашем доме и покупать в другом, но из 100 квартир на это пошли лишь три-четыре человека. Сейчас для полной сдачи объекта компании необходимо 100 миллионов тенге. Мы ищем инвестора, готового вложиться. Сумма будет возвращена ориентировочно через полгода, ну или можем отдать взамен коммерческие помещения, – объясняет директор Бакит Ижанова, директор ТОО «Багис».На встрече чиновников и дольщиков, которая прошла сегодня, 19 мая, в здании акимата Мангистауской области, людям пообещали подключиться к вопросам проблемного ЖК. Следующая встреча состоится через месяц.