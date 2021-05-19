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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:39

Просмотров: 999

Дольщиков ЖК «Атамекен» в Актау принуждают покупать место в паркинге за два миллиона тенге

Вкладчики «Жилстройсбербанка», купившие квартиры в ЖК «Атамекен», пять лет не могут дождаться ключей от своих квадратных метров. Первого застройщика за финансовые махинации посадили в тюрьму. Второй с 2018 года обещает сдать дом в эксплуатацию, а теперь принуждают покупать место в паркинге. Возмущенные люди просят помощи у чиновников.

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ЖК «Атамекен», расположенный в 17 микрорайоне Актау, должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году.

- Мы являемся вкладчиками «Жилстройсбербанка». Там нам предложили купить квартиры в ЖК «Атамекен», показали красивый проект на картинке, и с учетом того, что банк - это серьезная организация, мы поверили и вложились. Проблемы начались у нас с первым застройщиком – ТОО «Батыс Энерго». Он взял с нас 200 миллионов тенге и пропал, потом узнали, что его посадили в тюрьму. После закончить объект взялось ТОО «Багис», но и оно уже четвертый год «кормит завтраками». Последний раз нам говорили, что мы уже заедем в мае, но сегодня 19 число, а дом еще не достроен. Куда он дел наши деньги, непонятно. Мы все, это более 100 человек, внесли полную стоимость квартир, – говорят дольщики.

Дольщиков ЖК «Атамекен» в Актау принуждают покупать место в паркинге за два миллиона тенге


В сентябре 2020 года Айдар Исмагулов, руководитель ТОО «Багис», ныне депутат Актауского городского маслихата, обещал сдать объект к концу года. По его словам, сразу после проблем с первым застройщиком сотрудники акимата Актау его очень просили достроить ЖК «Атамекен», взамен обещав помощь с поиском инвестора.

- Нам акимат не помогал. Мы и сами заинтересованы в том, чтобы быстрее отдать людям ключи. Наша компания на рынке строительства давно и именно этот объект нам подпортил имидж. Нам пришлось вкладывать собственные деньги плюс брать кредит в банке в размере одного миллиона долларов, чтобы достроить дом. Отмечу, что работы по возведению объекта не останавливались, медленно, но работаем. Для того, чтобы темп строительства пошел быстрее и люди, наконец, получили ключи от своих квартир, мы просим их купить место в паркинге. Я предлагаю и второй вариант. Если люди устали ждать, они могут продавать свои квартиры в нашем доме и покупать в другом, но из 100 квартир на это пошли лишь три-четыре человека. Сейчас для полной сдачи объекта компании необходимо 100 миллионов тенге. Мы ищем инвестора, готового вложиться. Сумма будет возвращена ориентировочно через полгода, ну или можем отдать взамен коммерческие помещения, – объясняет директор Бакит Ижанова, директор ТОО «Багис».



На встрече чиновников и дольщиков, которая прошла сегодня, 19 мая, в здании акимата Мангистауской области, людям пообещали подключиться к вопросам проблемного ЖК. Следующая встреча состоится через месяц.



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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
 chrome (Посетители) Сегодня, 20:07
Вот такая Атамекен-Родина у нас товарищи, нет ни одного застройщика, который имеет право привлекать средства покупателей, но дела крутятся и дома строятся. Сколько ещё будет проблемных домов ни кто не знает...
 
 

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