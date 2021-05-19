Много слов о воде! Вопрос строительства опреснительного завода в Курыке повис в воздухе

- Да, действительно, у нас были предварительные переговоры с инвестором, но проект пока ещё не готов. Мы сами ожидаем его уже третий год. В случае отсутствия проекта у нас имеется другой план, - отметил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев.

- В рамках «Дорожной карты» мощность опреснительного завода «Каспий» увеличится на 40 тысяч кубометров. В результате в регионе появится дополнительный источник воды. Также ведётся работа по увеличению мощности опреснительной установки в селе Баянды на 3,5 тысячи кубометров. На территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» планируется строительство опреснительной установки мощностью 24,0 тысячи кубических метров. Также реализуется проект по строительству опреснительного завода мощностью 17,0 тысяч кубических метров в сутки на месторождении Каражанбас АО «КазМунайГаз». Кроме этого, запланирована реализация проекта по строительству опреснительного завода мощностью 50,0 тысяч кубометров воды в сутки в курортной зоне Кендерли. Если данные работы будут завершены, то вопрос питьевой воды в области будет полностью решен, - рассказал Бердибек Картбаев.

- В связи с этим, на сегодня в город подается 40-42 тысячи кубометров питьевой воды в сутки, то есть по городу наблюдается дефицит 5-7 кубометров воды. Ремонтные работы будут завершены до 15 июня. Объём воды будет увеличен до 50-52 тысяч кубометров в сутки, - подытожил Сабит Желкушинов.