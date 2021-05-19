Много слов о воде! Вопрос строительства опреснительного завода в Курыке повис в воздухе

Фото пресс-службы акима Мангистауской области из архива «Лады»
По словам Бердибека Картбаева, чиновники вели переговоры с инвестором, но на сегодняшний день вопрос финансирования остаётся открытым.
Напомним, мощность завода должна была составить 50 тысяч кубических метров в сутки. Стоимость объекта оценивали в 39 миллиардов тенге. Завершить строительство завода обещали в 2020 году. Водопровод планировали провести к объектам, расположенным в Актау, Жетыбае, Мунайшы и Жанаозене.
На сегодняшний день в регионе, как говорит Бердибек Картбаев, дефицит питьевой воды наблюдается ежегодно в летний период. Сейчас объем добычи воды по региону составляет 139,7 тысячи кубометров в сутки. В водоснабжении область испытывает дефицит в 48,2 тысячи кубометров воды в сутки.
В Мангистау имеется четыре источника воды. Первый из них – ТОО «МАЭК-Казатомпром». Данная организация в основном обеспечивает водой жителей Актау и населенные пункты Акшукур, Сайын Шапагатов Тупкараганского района. Второй источник – ТОО «Опреснительный завод «Каспий». Производимая вода этого завода потребляется жителями Мунайлинского района и села Курык Каракиянского района. Третий источник - ТОО «Магистральный водовод». Данная организация обеспечивает водой население Бейнеуского района, Мангистауского района, Жанаозена и населенного пункта Жетыбай. Также на территории области имеются подземные воды с эксплуатационным фондом 14 800 кубических метров в сутки.
В целях решения проблем с питьевой водой в регионе по поручению акима области разработана «Дорожная карта». В соответствии с этим в ближайшее время планируется построить несколько опреснительных заводов.
Директор департамента ТОО «МАЭК-Казатомпром» Сабит Желкушинов сообщил, что в настоящее время ведутся плановые ремонтные работы на водоопреснительной установке.
- Да, действительно, у нас были предварительные переговоры с инвестором, но проект пока ещё не готов. Мы сами ожидаем его уже третий год. В случае отсутствия проекта у нас имеется другой план, - отметил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев.
Напомним, мощность завода должна была составить 50 тысяч кубических метров в сутки. Стоимость объекта оценивали в 39 миллиардов тенге. Завершить строительство завода обещали в 2020 году. Водопровод планировали провести к объектам, расположенным в Актау, Жетыбае, Мунайшы и Жанаозене.
На сегодняшний день в регионе, как говорит Бердибек Картбаев, дефицит питьевой воды наблюдается ежегодно в летний период. Сейчас объем добычи воды по региону составляет 139,7 тысячи кубометров в сутки. В водоснабжении область испытывает дефицит в 48,2 тысячи кубометров воды в сутки.
В Мангистау имеется четыре источника воды. Первый из них – ТОО «МАЭК-Казатомпром». Данная организация в основном обеспечивает водой жителей Актау и населенные пункты Акшукур, Сайын Шапагатов Тупкараганского района. Второй источник – ТОО «Опреснительный завод «Каспий». Производимая вода этого завода потребляется жителями Мунайлинского района и села Курык Каракиянского района. Третий источник - ТОО «Магистральный водовод». Данная организация обеспечивает водой население Бейнеуского района, Мангистауского района, Жанаозена и населенного пункта Жетыбай. Также на территории области имеются подземные воды с эксплуатационным фондом 14 800 кубических метров в сутки.
В целях решения проблем с питьевой водой в регионе по поручению акима области разработана «Дорожная карта». В соответствии с этим в ближайшее время планируется построить несколько опреснительных заводов.
- В рамках «Дорожной карты» мощность опреснительного завода «Каспий» увеличится на 40 тысяч кубометров. В результате в регионе появится дополнительный источник воды. Также ведётся работа по увеличению мощности опреснительной установки в селе Баянды на 3,5 тысячи кубометров. На территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» планируется строительство опреснительной установки мощностью 24,0 тысячи кубических метров. Также реализуется проект по строительству опреснительного завода мощностью 17,0 тысяч кубических метров в сутки на месторождении Каражанбас АО «КазМунайГаз». Кроме этого, запланирована реализация проекта по строительству опреснительного завода мощностью 50,0 тысяч кубометров воды в сутки в курортной зоне Кендерли. Если данные работы будут завершены, то вопрос питьевой воды в области будет полностью решен, - рассказал Бердибек Картбаев.
Директор департамента ТОО «МАЭК-Казатомпром» Сабит Желкушинов сообщил, что в настоящее время ведутся плановые ремонтные работы на водоопреснительной установке.
- В связи с этим, на сегодня в город подается 40-42 тысячи кубометров питьевой воды в сутки, то есть по городу наблюдается дефицит 5-7 кубометров воды. Ремонтные работы будут завершены до 15 июня. Объём воды будет увеличен до 50-52 тысяч кубометров в сутки, - подытожил Сабит Желкушинов.