В вечернее время в приёмном покое детской больницы в Актау будут работать два хирурга

Фото очевидцев
В управлении здравоохранения Мангистау ответили на жалобы горожан. Так, по информации Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, по всей больнице в целом функционируют 22 медсестринских поста круглосуточно, в стационаре в вечернее время приступают к ночному дежурству шесть врачей.
За последнюю неделю, в период с 13 по 19 мая, в приемный покой больницы поступило 1103 обращения, из них 253 - по педиатрическому профилю, 550 - по травмпункту, 300 обращений - по инфекционному профилю.
- Особенно последние два дня идет резкое увеличение обращении детей с травмами. В связи с наплывом пациентов, увеличением травматизации среди детского населения, особенно с 19.00 до трех часов ночи, в дежурство в вечернее время дополнительно подключен еще одни детский хирург , - сообщили в пресс-службе здравоохранения региона.
Напомним, жители Актау сообщили об огромной очереди и нехватку врачей в приемном покое детской больницы.
За последнюю неделю, в период с 13 по 19 мая, в приемный покой больницы поступило 1103 обращения, из них 253 - по педиатрическому профилю, 550 - по травмпункту, 300 обращений - по инфекционному профилю.
- Особенно последние два дня идет резкое увеличение обращении детей с травмами. В связи с наплывом пациентов, увеличением травматизации среди детского населения, особенно с 19.00 до трех часов ночи, в дежурство в вечернее время дополнительно подключен еще одни детский хирург , - сообщили в пресс-службе здравоохранения региона.
Напомним, жители Актау сообщили об огромной очереди и нехватку врачей в приемном покое детской больницы.
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