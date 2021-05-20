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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:33

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В вечернее время в приёмном покое детской больницы в Актау будут работать два хирурга

По информации пресс-службы управления здравоохранения, последние два дня идет резкое увеличение обращений детей с травмами. В связи с наплывом пациентов, увеличением травматизма среди детского населения, в вечернее дежурство дополнительно подключен еще один детский хирург.

Фото очевидцев
В управлении здравоохранения Мангистау ответили на жалобы горожан. Так, по информации Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, по всей больнице в целом функционируют 22 медсестринских поста круглосуточно, в стационаре в вечернее время приступают к ночному дежурству шесть врачей.

За последнюю неделю, в период с 13 по 19 мая, в приемный покой больницы поступило 1103 обращения, из них 253 - по педиатрическому профилю, 550 - по травмпункту, 300 обращений - по инфекционному профилю.

- Особенно последние два дня идет резкое увеличение обращении детей с травмами. В связи с наплывом пациентов, увеличением травматизации среди детского населения, особенно с 19.00 до трех часов ночи, в дежурство в вечернее время дополнительно подключен еще одни детский хирург , - сообщили в пресс-службе здравоохранения региона.

Напомним, жители Актау сообщили об огромной очереди и нехватку врачей в приемном покое детской больницы.



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