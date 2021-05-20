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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 1978

О работе бань и автомоек в Актау! Прокуратура потребовала восстановить деятельность предпринимателей и виновных чиновников наказать

В прокуратуре города сообщили, что ограничительные действия по подаче питьевой воды затрагивают интересы 81-го субъекта бизнеса.

Фото из доступных источников
Прокуратурой Актау изучена ситуация, сложившаяся в результате ограничения подачи воды.

По результатам анализа установлено, что, начиная с 19 мая, указанные ограничительные действия затрагивают интересы 81-го субъекта бизнеса.

- В целях восстановления нарушенных прав и обеспечения нормальной деятельности предпринимателей прокуратурой города внесено представление на имя акима города с постановкой вопроса об устранении нарушений законности и ответственности виновных должностных лиц. Всесторонняя защита прав и интересов бизнеса является одним из приоритетов работы органов прокуратуры, - сообщили в ведомстве.

В городской прокуратуре напомнили, что в настоящее время в Мангистауской области действуют мобильные группы надзорного органа по защите прав предпринимателей. В этой связи по всем возникающим вопросам субъекты бизнеса могут обратиться в мобильную группу прокуратуры Актау по следующим номерам телефонов доверия: 8 -778-553-78-74, 8-702-744-99-91.

Напомним, в редакцию Lada.kz поступают жалобы от предпринимателей Актау на действия властей. По их словам, они несут убытки в связи с ограничением подачи питьевой воды в сауны и автомойки города.



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Комментарии ( 2 )

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  • ЁмоЁ
 watlow (Посетители) Сегодня, 18:46
Сразу видно чей интерес затронут. По поливу сколько жалоб, реакции ноль.
 
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  • Walking on the waves
 GuF (Посетители) Сегодня, 17:45
не из добрых побуждений это сделано было ,а просто на лапу дали или братишки позвонили
 
 

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