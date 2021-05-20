О работе бань и автомоек в Актау! Прокуратура потребовала восстановить деятельность предпринимателей и виновных чиновников наказать

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Прокуратурой Актау изучена ситуация, сложившаяся в результате ограничения подачи воды.
По результатам анализа установлено, что, начиная с 19 мая, указанные ограничительные действия затрагивают интересы 81-го субъекта бизнеса.
- В целях восстановления нарушенных прав и обеспечения нормальной деятельности предпринимателей прокуратурой города внесено представление на имя акима города с постановкой вопроса об устранении нарушений законности и ответственности виновных должностных лиц. Всесторонняя защита прав и интересов бизнеса является одним из приоритетов работы органов прокуратуры, - сообщили в ведомстве.
В городской прокуратуре напомнили, что в настоящее время в Мангистауской области действуют мобильные группы надзорного органа по защите прав предпринимателей. В этой связи по всем возникающим вопросам субъекты бизнеса могут обратиться в мобильную группу прокуратуры Актау по следующим номерам телефонов доверия: 8 -778-553-78-74, 8-702-744-99-91.
Напомним, в редакцию Lada.kz поступают жалобы от предпринимателей Актау на действия властей. По их словам, они несут убытки в связи с ограничением подачи питьевой воды в сауны и автомойки города.
По результатам анализа установлено, что, начиная с 19 мая, указанные ограничительные действия затрагивают интересы 81-го субъекта бизнеса.
- В целях восстановления нарушенных прав и обеспечения нормальной деятельности предпринимателей прокуратурой города внесено представление на имя акима города с постановкой вопроса об устранении нарушений законности и ответственности виновных должностных лиц. Всесторонняя защита прав и интересов бизнеса является одним из приоритетов работы органов прокуратуры, - сообщили в ведомстве.
В городской прокуратуре напомнили, что в настоящее время в Мангистауской области действуют мобильные группы надзорного органа по защите прав предпринимателей. В этой связи по всем возникающим вопросам субъекты бизнеса могут обратиться в мобильную группу прокуратуры Актау по следующим номерам телефонов доверия: 8 -778-553-78-74, 8-702-744-99-91.
Напомним, в редакцию Lada.kz поступают жалобы от предпринимателей Актау на действия властей. По их словам, они несут убытки в связи с ограничением подачи питьевой воды в сауны и автомойки города.