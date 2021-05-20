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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:36

Просмотров: 653

Схлопнули бизнес! Владельцы саун и автомоек в Актау возмущены действиями властей

В редакцию Lada.kz поступают жалобы от предпринимателей Актау на действия властей. По их словам, они несут убытки в связи с ограничением подачи питьевой воды в сауны и автомойки города.

Фото из доступных источников
Один из владельцев автомойки города рассказал, что вчера, 19 мая, на объекте перекрыли воду и поставили пломбу.

- На мойку приехали и отключили воду, поставили пломбу и уехали. Кто будет платить за меня аренду, зарплату? Почему за мой счёт акимат и ТОО «МАЭК-Казатомпром» решают проблемы, созданные их непрофессионализмом, - жалуется предприниматель Актау.

Владельцы саун и автомоек сетуют, что не смогут закрывать кредиты за приобретенное оборудование.

- Все эти попытки решить проблему за счет ущемления наших прав похожи на разбой средь белого дня. Как объяснять банку или налоговой, что мы неплатежеспособны из-за бездарного чиновничьего управления коммунальными вопросами в нашем городе? И почему прокуратура не дает оценки таким решениям? Полное ощущение беззакония и дилетантства. Или это целенаправленное вредительство? Дожили, какой год подряд не могут даже наладить полив деревьев, но миллионы все освоены. Теперь добьют и наш бизнес, но Анталью и Ривьеру, конечно, у нас построят, раз велено, - возмущается предприниматель.

Напомним, из-за планового ремонта на одной из опреснительных установок завода товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром» до 15 июня власти города ограничат подачу питьевой воды в сауны и автомойки города.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Земляк
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 11:54
Давно пора гнать в три шеи этих бездарей.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Банкир
  • Земляк
  • tolk
 Дядя Вэл (Посетители) Сегодня, 11:52
Все правильно сказал
 
 

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