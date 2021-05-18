Старые песни о главном! В целях экономии ограничат подачу воды саунам и автомойкам в Актау

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На брифинге, который прошёл в акимате Актау сегодня, 18 мая, Серик Гусман, заместитель акима города, рассказал об изменениях в графике подачи питьевой воды.
- На сегодняшний день на предприятии «МАЭК-Казатомпром» проводятся планово-предупредительные работы на одной из опреснительных установок. Данные работы должны закончиться 15 июня. Максимальная производительность МАЭКа на сегодня – 42 тысячи кубов в день вместо возможных 52 тысяч. В связи с этим, чтобы не допустить дефицит питьевой воды, мы ограничим её подачу на автомойки и сауны. Это временная, вынужденная мера. Такая практика уже была в прошлом году. Недостаток питьевой воды у нас фиксируется только в летний период, в остальные сезоны у нас проблем с питьевой водой нет, - заявил Серик Гусман.
Как сообщил Сабит Желкушинов, представитель ТОО «МАЭК-Казатомпром», проводить этот ремонт в другое время года не представляется возможным, поскольку установки участвуют в обеспечении центрального отопления.
- Ремонт займёт в общей сложности 45 дней. В целом подача бесперебойная, никаких ограничений нет, вода подаётся в штатном режиме. Мы подаём воду в город, в Умирзак, Приморский, промзону, Приозёрный и морской порт. Город разрастается, и появляются новые микрорайоны, но увеличить объёмы производства ТОО «МАЭК-Казатомпром» не планирует из-за технических и экономических ограничений, - добавил Сабит Желкушинов.
Как сообщил Бахыт Шапкан, директор государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА»), ежедневно город расходует 35 тысяч кубических метров питьевой воды. Мунайлинский и Каракиянский районы обеспечивает питьевой водой опреснительный завод «Каспий» (ОЗК), который ежедневно вырабатывает 20 тысяч кубических метров воды. Также вода с ОЗК покрывает нужды отеля Rixos Water World, который, как было заявлено, ежедневно расходует две тысячи кубометров.
Серик Гусман добавил, что городской и областной акиматы совместно работают, чтобы привлечь инвесторов для строительства еще одного опреснительного завода. Планируется, что новый завод будет обеспечивать питьевой водой половину города.
- Новый опреснительный завод, по предварительным оценкам, нуждается в 20 миллиардах тенге на первом этапе инвестиций. Но инвестор не придет, если мы скажем, что в городе необходимо увеличить подачу на 10 тысяч кубических метров в сутки. Он придет минимум на 25-40 тысяч кубометров в сутки. Такой недостаток у нас происходит только в летний период. В другое время года у нас нет дефицита питьевой воды. Сейчас уже проводятся встречи с потенциальными инвесторами. Завод нужен, потому что город растёт, - рассказал заместитель акима Актау.
По словам Бахыта Шапкана, в следующем году город будет получать дополнительные 3,5 тысячи кубометров воды ежедневно, поскольку Акшукур перейдёт на независимое водоснабжение с собственного опреснительного завода.
- У нас сейчас идёт расширение четвёртого центрального узла водоснабжения с 16 до 20 тысяч кубометров. Также запланировано увеличение мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 до 40 тысяч кубов в сутки, - добавил Бахыт Шапкан.
Он отметил, что на сегодняшний день Актау почти полностью отказался от технической воды – её расход сократился до семи тысяч кубических метров в день, хотя раньше мог достигать 22 тысяч.
- На сегодня город почти полностью перешёл на питьевую воду, поэтому так резко выросло потребление. В новостройках, например, техническая вода сейчас только в пожарных гидрантах, - рассказал директор ГКП «КЖСА».
По словам Серика Гусмана, использование технической воды поможет сократить потребность в питьевой.
- Люди начали массово переходить на питьевую воду, потому что качество технической их не устраивало. Но проблема с технической водой была в том, что она текла по старому изношенному трубопроводу, который можно заменить на пластиковый. Это вода дешёвая, пригодная для хозяйственно-бытовых нужд, и, главное – экономная. Надо возобновить её активное применение, хотя бы в канализации, - заключил Серик Гусман.
Напомним, в редакцию Lada.kz поступили многочисленные жалобы на слабый напор питьевой воды.
Мощность опреснительного завода «Каспий» планировали увеличить до 40 тысяч кубических метров в сутки ещё в 2019 году.
В прошлом году сообщалось, что увеличить его мощность рассчитывают в 2021 году.
Вопрос нехватки питьевой воды в Мунайлинском районе поднимался и ранее, однако, в этом году жители вновь сообщили о продолжительных отключениях.
- На сегодняшний день на предприятии «МАЭК-Казатомпром» проводятся планово-предупредительные работы на одной из опреснительных установок. Данные работы должны закончиться 15 июня. Максимальная производительность МАЭКа на сегодня – 42 тысячи кубов в день вместо возможных 52 тысяч. В связи с этим, чтобы не допустить дефицит питьевой воды, мы ограничим её подачу на автомойки и сауны. Это временная, вынужденная мера. Такая практика уже была в прошлом году. Недостаток питьевой воды у нас фиксируется только в летний период, в остальные сезоны у нас проблем с питьевой водой нет, - заявил Серик Гусман.
Как сообщил Сабит Желкушинов, представитель ТОО «МАЭК-Казатомпром», проводить этот ремонт в другое время года не представляется возможным, поскольку установки участвуют в обеспечении центрального отопления.
- Ремонт займёт в общей сложности 45 дней. В целом подача бесперебойная, никаких ограничений нет, вода подаётся в штатном режиме. Мы подаём воду в город, в Умирзак, Приморский, промзону, Приозёрный и морской порт. Город разрастается, и появляются новые микрорайоны, но увеличить объёмы производства ТОО «МАЭК-Казатомпром» не планирует из-за технических и экономических ограничений, - добавил Сабит Желкушинов.
Как сообщил Бахыт Шапкан, директор государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА»), ежедневно город расходует 35 тысяч кубических метров питьевой воды. Мунайлинский и Каракиянский районы обеспечивает питьевой водой опреснительный завод «Каспий» (ОЗК), который ежедневно вырабатывает 20 тысяч кубических метров воды. Также вода с ОЗК покрывает нужды отеля Rixos Water World, который, как было заявлено, ежедневно расходует две тысячи кубометров.
Серик Гусман добавил, что городской и областной акиматы совместно работают, чтобы привлечь инвесторов для строительства еще одного опреснительного завода. Планируется, что новый завод будет обеспечивать питьевой водой половину города.
- Новый опреснительный завод, по предварительным оценкам, нуждается в 20 миллиардах тенге на первом этапе инвестиций. Но инвестор не придет, если мы скажем, что в городе необходимо увеличить подачу на 10 тысяч кубических метров в сутки. Он придет минимум на 25-40 тысяч кубометров в сутки. Такой недостаток у нас происходит только в летний период. В другое время года у нас нет дефицита питьевой воды. Сейчас уже проводятся встречи с потенциальными инвесторами. Завод нужен, потому что город растёт, - рассказал заместитель акима Актау.
По словам Бахыта Шапкана, в следующем году город будет получать дополнительные 3,5 тысячи кубометров воды ежедневно, поскольку Акшукур перейдёт на независимое водоснабжение с собственного опреснительного завода.
- У нас сейчас идёт расширение четвёртого центрального узла водоснабжения с 16 до 20 тысяч кубометров. Также запланировано увеличение мощности опреснительного завода «Каспий» с 20 до 40 тысяч кубов в сутки, - добавил Бахыт Шапкан.
Он отметил, что на сегодняшний день Актау почти полностью отказался от технической воды – её расход сократился до семи тысяч кубических метров в день, хотя раньше мог достигать 22 тысяч.
- На сегодня город почти полностью перешёл на питьевую воду, поэтому так резко выросло потребление. В новостройках, например, техническая вода сейчас только в пожарных гидрантах, - рассказал директор ГКП «КЖСА».
По словам Серика Гусмана, использование технической воды поможет сократить потребность в питьевой.
- Люди начали массово переходить на питьевую воду, потому что качество технической их не устраивало. Но проблема с технической водой была в том, что она текла по старому изношенному трубопроводу, который можно заменить на пластиковый. Это вода дешёвая, пригодная для хозяйственно-бытовых нужд, и, главное – экономная. Надо возобновить её активное применение, хотя бы в канализации, - заключил Серик Гусман.
Напомним, в редакцию Lada.kz поступили многочисленные жалобы на слабый напор питьевой воды.
Мощность опреснительного завода «Каспий» планировали увеличить до 40 тысяч кубических метров в сутки ещё в 2019 году.
В прошлом году сообщалось, что увеличить его мощность рассчитывают в 2021 году.
Вопрос нехватки питьевой воды в Мунайлинском районе поднимался и ранее, однако, в этом году жители вновь сообщили о продолжительных отключениях.
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