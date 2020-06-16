Чиновники попросили жителей Мангистауской области отнестись с пониманием к проблеме водоснабжения

- Благодаря этому заводу появится возможность поставлять 17 тысяч кубометров воды в сутки населению области из магистрального водоотвода «Астрахань-Мангышлак». Также сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование строительства опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубометров в сутки в селе Курык Каракиянского района. С инвестором ведутся переговоры, – отметил замакима в центре общественных коммуникаций.

На сегодняшний день в Мангистауской области объем питьевой воды в летний период составляет 150 тысяч кубических метров в сутки. Дефицит питьевой воды - 37 тысяч кубометров. Это, по словам замакима, связано с увеличением числа населения.- В настоящее время спрос на питьевую воду составляет 45–46 тысяч кубометров. Это особенно касается Мунайлинского района, сёл Акшукур и Сайын-Шапагатов. В последнее время в социальных сетях поступило много жалоб на нехватку питьевой воды. Это особенно актуально в летние месяцы, так как потребление питьевой воды значительно увеличивается. Мы знаем и видим все это. В настоящее время в Мунайлинском районе, Акшукуре и Сайын-Шапагатове график подачи питьевой воды был изменен, и теперь вода подается 2-3 часа. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием ко всей этой работе. После летнего сезона этот вопрос будет решен, - сказал Бакытжан Качаков.Мощность опреснительного завода «Каспий», по словам заместителя акима области, увеличится на 40 тысяч кубометров в сутки. Общая стоимость проекта составляет 10,5 миллиарда тенге. Строительство ведется и будет завершено в декабре 2021 года.- В курортной зоне Кендерли реализуется проект по строительству опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубометров в сутки. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование и в дальнейшем оно будет передано на государственную экспертизу. В результате жители Жанаозена будут полностью обеспечены питьевой водой. Эта работа проводится АО «КазМунайГаз», - сказал Бакытжан Качаков.Также, по его словам, ведется строительство опреснительного завода объемом 17 тысяч кубометров в сутки на месторождении «Каражанбас». Дата его завершения назначена на первую половину 2021 года.На отсутствие воды ранее жаловались жители Мунайлинского района. Жалобы поступили и из села Сайын-Шапагатов. По словам людей, они устали ходить в сельский акимат, в котором не могут решить их проблему.Отметим, что об увеличении мощности опреснительного завода «Каспий» еще в 2017 году говорил бывший аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. По информации экс-главы региона, это должно было произойти в 2019 году. По словам Ералы Тугжанова, это позволило бы не только полностью обеспечить пресной водой Мангистау, но и пополнить ее резерв.Ранее выговор за несистематизированную работу по обеспечению населения питьевой водой от акима области получил аким Мунайлинского района Рахат Елтизаров.