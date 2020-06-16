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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 1112

Чиновники попросили жителей Мангистауской области отнестись с пониманием к проблеме водоснабжения

После многочисленных жалоб жителей Мунайлинского района на проблему с нехваткой питьевой воды заместитель акима Мангистауской области организовал брифинг. Бакытжан Качаков рассказал, что к 2021 году планируется увеличить мощность опреснительного завода «Каспий» до 40 тысяч кубических метров в сутки. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из доступных источников
На сегодняшний день в Мангистауской области объем питьевой воды в летний период составляет 150 тысяч кубических метров в сутки. Дефицит питьевой воды - 37 тысяч кубометров. Это, по словам замакима, связано с увеличением числа населения.

- В настоящее время спрос на питьевую воду составляет 45–46 тысяч кубометров. Это особенно касается Мунайлинского района, сёл Акшукур и Сайын-Шапагатов. В последнее время в социальных сетях поступило много жалоб на нехватку питьевой воды. Это особенно актуально в летние месяцы, так как потребление питьевой воды значительно увеличивается. Мы знаем и видим все это. В настоящее время в Мунайлинском районе, Акшукуре и Сайын-Шапагатове график подачи питьевой воды был изменен, и теперь вода подается 2-3 часа. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием ко всей этой работе. После летнего сезона этот вопрос будет решен, - сказал Бакытжан Качаков.

Мощность опреснительного завода «Каспий», по словам заместителя акима области, увеличится на 40 тысяч кубометров в сутки. Общая стоимость проекта составляет 10,5 миллиарда тенге. Строительство ведется и будет завершено в декабре 2021 года.

- В курортной зоне Кендерли реализуется проект по строительству опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубометров в сутки. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование и в дальнейшем оно будет передано на государственную экспертизу. В результате жители Жанаозена будут полностью обеспечены питьевой водой. Эта работа проводится АО «КазМунайГаз», - сказал Бакытжан Качаков.

Также, по его словам, ведется строительство опреснительного завода объемом 17 тысяч кубометров в сутки на месторождении «Каражанбас». Дата его завершения назначена на первую половину 2021 года.

Чиновники попросили жителей Мангистауской области отнестись с пониманием к проблеме водоснабжения

- Благодаря этому заводу появится возможность поставлять 17 тысяч кубометров воды в сутки населению области из магистрального водоотвода «Астрахань-Мангышлак». Также сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование строительства опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубометров в сутки в селе Курык Каракиянского района. С инвестором ведутся переговоры, – отметил замакима в центре общественных коммуникаций.


На отсутствие воды ранее жаловались жители Мунайлинского района. Жалобы поступили и из села Сайын-Шапагатов. По словам людей, они устали ходить в сельский акимат, в котором не могут решить их проблему.



Отметим, что об увеличении мощности опреснительного завода «Каспий» еще в 2017 году говорил бывший аким Мангистауской области Ералы Тугжанов. По информации экс-главы региона, это должно было произойти в 2019 году. По словам Ералы Тугжанова, это позволило бы не только полностью обеспечить пресной водой Мангистау, но и пополнить ее резерв.

Ранее выговор за несистематизированную работу по обеспечению населения питьевой водой от акима области получил аким Мунайлинского района Рахат Елтизаров.



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Комментарии ( 8 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 18:35
*об увеличении мощности опреснительного завода «Каспий» еще в 2017 году говорил бывший аким Мангистауской области*... ну и где сейчас этот звиздун? - знаем, высоко залез. crazy
 
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Земляк (Посетители) Сегодня, 18:34
Как вы уже достали своими обещаниями и кормешкой завтраками. Эту проблему надо решить сегодня и в первую очередь а не 2021 году. Или вы ждете что людей станет меньше? Вторая волна короны скоро наступит от жажды! Всех акимов на КОЛ!!! Не хватка воды это мертвый город и область!
 
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Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:33
А вы больше отказывайтесь от технической воды и сливайте в унитаз питьевую!
На кого жалуемся?! На себя!
 
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  • Dilda
 Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 18:19
Дождались! 90е годы возвращаются скоро как в былые времена вода водовозками и по графику
 
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  • Dilda
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:08
Кто организовал проблему? Чиновники други моя они и больше некому. Сегодня попробовал завезти воду на свой участок, два водовоза в один голос говорят водокачка одна и я на 76 месте в очереди,если устроит 3 куба воды за 5 тысяч тенге и соответственно 6 за 10 000 и так далее. Есть ли у нас власть вообще в городе или это химера созданная сами знаете кем и когда. Так и хочется спросить ДОКОЛЕ терпеть вашу наглость будем господа укравши и совравши.
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 18:02
Ржу нимагу!
 
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  • 490
  • ЁмоЁ
  • Dilda
 Алдияр (Посетители) Сегодня, 17:48
"Прошу отнестись к этому с пониманием"

Именно так нужно каждому гражданину говорить банкам, у которых был взят кредит, коммунальщикам и налоговым органам.

Об увеличении мощности опреснительного завода «Каспий» еще в 2017 году говорил бывший аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

В былые времена за три года строилось по 5-6 заводов!

Всё, что делает местная власть это называется преступная халатность и бездействие.
 
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  • 490
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:47
Это вас, чиновников, население просит отнестись с пониманием что проблема с водой. Хотя вы, чиновники, должны и обязаны думать на перёд!!! Но увы и ах.
Каждый думает только о себе.
 
 

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