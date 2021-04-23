Акимат Мунайлинского района: Питьевую воду в село Атамекен подают два раза в неделю по графику

Фото из архива Lada.kz
В акимате Мунайлинского района сообщили, что с опреснительного завода «Каспий» сегодня, 22 апреля, в Мунайлинский район поступило 9 180 кубических метров воды, из которых 1 550 кубометров отправили в село Атамекен.
- Питьевую воду также доставляют дополнительные водовозы, сейчас в селе Атамекен работает две таких автоцистерны. На сегодняшний день от жителей поступило 47 заказов на воду, 18 из них выполнили уже к полудню, - заявили в пресс-службе акима Мунайлинского района.
Представители акимата добавили, что в настоящий момент идет работа над решением проблемы с подачей воды в селе Атамекен.
- Из-за нехватки питьевой воды ее подают два раза в неделю по графику. Воды немного, поэтому график неустойчивый, - отметили в пресс-службе.
Напомним, вчера, 21 апреля, жители села Атамекен рассказали, что им регулярно отключают воду на несколько дней, тем самым вынуждая покупать воду в бочках по завышенной цене. Они направили обращение акиму Мангистау и в областную прокуратуру.
Ранее в акимате назвали ложной информацию о том, что в районе на протяжении двух недель нет питьевой воды.
- Питьевую воду также доставляют дополнительные водовозы, сейчас в селе Атамекен работает две таких автоцистерны. На сегодняшний день от жителей поступило 47 заказов на воду, 18 из них выполнили уже к полудню, - заявили в пресс-службе акима Мунайлинского района.
Представители акимата добавили, что в настоящий момент идет работа над решением проблемы с подачей воды в селе Атамекен.
- Из-за нехватки питьевой воды ее подают два раза в неделю по графику. Воды немного, поэтому график неустойчивый, - отметили в пресс-службе.
Напомним, вчера, 21 апреля, жители села Атамекен рассказали, что им регулярно отключают воду на несколько дней, тем самым вынуждая покупать воду в бочках по завышенной цене. Они направили обращение акиму Мангистау и в областную прокуратуру.
Ранее в акимате назвали ложной информацию о том, что в районе на протяжении двух недель нет питьевой воды.