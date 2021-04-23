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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:31

Просмотров: 584

Акимат Мунайлинского района: Питьевую воду в село Атамекен подают два раза в неделю по графику

Проблемы с подачей питьевой воды в селе Атамекен Мунайлинского района прокомментировали в местном акимате. По данным исполнительного органа, в село направили полторы тысячи кубических метров воды.

Фото из архива Lada.kz
В акимате Мунайлинского района сообщили, что с опреснительного завода «Каспий» сегодня, 22 апреля, в Мунайлинский район поступило 9 180 кубических метров воды, из которых 1 550 кубометров отправили в село Атамекен.

- Питьевую воду также доставляют дополнительные водовозы, сейчас в селе Атамекен работает две таких автоцистерны. На сегодняшний день от жителей поступило 47 заказов на воду, 18 из них выполнили уже к полудню, - заявили в пресс-службе акима Мунайлинского района.

Представители акимата добавили, что в настоящий момент идет работа над решением проблемы с подачей воды в селе Атамекен.

- Из-за нехватки питьевой воды ее подают два раза в неделю по графику. Воды немного, поэтому график неустойчивый, - отметили в пресс-службе.

Напомним, вчера, 21 апреля, жители села Атамекен рассказали, что им регулярно отключают воду на несколько дней, тем самым вынуждая покупать воду в бочках по завышенной цене. Они направили обращение акиму Мангистау и в областную прокуратуру.

Ранее в акимате назвали ложной информацию о том, что в районе на протяжении двух недель нет питьевой воды.



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Комментарии ( 3 )

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  • Куато
 Placida (Посетители) Сегодня, 11:51
Вот он! тот самый рынок, о котором мы так долго грезили! Сбылось. Теперь деньги решают все. На одной чаше весов такое активное строительство на побережье, столько техники нагнали и коммуникацию прокладывают на два щелчка пальцами! Ииии на второй чаше-люди, жители, граждане, которые водичку пить должны два раза в неделю. А? Зато-свобода! Либерализация, демократия. Наконец-то stena angry
 
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Куато (Посетители) Сегодня, 11:43
Переселить бы в это село весь аппарат областного акимата вместе с семьями, чтобы сами прочуствовали условия.
 
-1
  • leo529
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  • almaty2018
  • Куато
  • Placida
 zhanino (Посетители) Сегодня, 10:42
2 раза в неделю и это в 21 веке!!! Алга Казахстан
 
 

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