Проблемы с водой в Мунайлинском районе не будет зимой

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По словам чиновника, в Мунайлинском районе по сей день остается проблема водоснабжения.
На сегодняшний день объемы потребления воды населением района составляют 13500 кубометров. Для полного обеспечения жителей водой необходима 21 тысяча куметров воды. Завод по опреснению морской воды «Каспий» в сутки вырабатывает 18000-19000 кубометров воды. Из них 2000 кубометров поступает в Каракиянский район, 2000 кубометров - промышленным предприятиям, а остальная часть принадлежит Мунайлинскому району.
В связи с летним периодом в районе возросла потребность в воде. Распределением внутрирайонного водопровода и его наладкой занимается ГКП «Маңғыстау жылу». По графику 74 процента населенных пунктов обеспечивается через централизованный водопровод, 26 процентов - специальными водовозами.
По данным управления ЖКХ Мангистауской области, тариф на питьевое водоснабжение составляет 262,4 тенге. В частности, население платит 30 тенге за один кубометр питьевой воды, остальное субсидируется из областного бюджета. Поэтому жителям рекомендуется употреблять питьевую воду экономно.
- Большая часть воды используется для орошения садов и деревьев. Зимой такой проблемы нет. Мы призываем экономить воду и с пониманием относиться к вопросу в течение 2-3 месяцев, - сказал заместитель акима Мунайлинского района Нурлыбек Жолбаев.
В ЦОК региона отметили, что для устранения нехватки питьевой воды реализуется проект по увеличению пропускной способности опреснительного завода «Каспий» - с 20 000 до 40 000 кубометров. Проект планируется запустить в декабре 2021 года.
Ранее жители села Кызылтобе в Мунайлинском районе пожаловались на нехватку питьевой воды. Водопровод в населенном пункте отсутствует и водоснабжение производится водовозами.
На сегодняшний день объемы потребления воды населением района составляют 13500 кубометров. Для полного обеспечения жителей водой необходима 21 тысяча куметров воды. Завод по опреснению морской воды «Каспий» в сутки вырабатывает 18000-19000 кубометров воды. Из них 2000 кубометров поступает в Каракиянский район, 2000 кубометров - промышленным предприятиям, а остальная часть принадлежит Мунайлинскому району.
В связи с летним периодом в районе возросла потребность в воде. Распределением внутрирайонного водопровода и его наладкой занимается ГКП «Маңғыстау жылу». По графику 74 процента населенных пунктов обеспечивается через централизованный водопровод, 26 процентов - специальными водовозами.
По данным управления ЖКХ Мангистауской области, тариф на питьевое водоснабжение составляет 262,4 тенге. В частности, население платит 30 тенге за один кубометр питьевой воды, остальное субсидируется из областного бюджета. Поэтому жителям рекомендуется употреблять питьевую воду экономно.
- Большая часть воды используется для орошения садов и деревьев. Зимой такой проблемы нет. Мы призываем экономить воду и с пониманием относиться к вопросу в течение 2-3 месяцев, - сказал заместитель акима Мунайлинского района Нурлыбек Жолбаев.
В ЦОК региона отметили, что для устранения нехватки питьевой воды реализуется проект по увеличению пропускной способности опреснительного завода «Каспий» - с 20 000 до 40 000 кубометров. Проект планируется запустить в декабре 2021 года.
Ранее жители села Кызылтобе в Мунайлинском районе пожаловались на нехватку питьевой воды. Водопровод в населенном пункте отсутствует и водоснабжение производится водовозами.
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