«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 12 Июня
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.38 KZT
  • €1 = 456.67 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 5

Проблемы с водой в Мунайлинском районе не будет зимой

Заместитель акима Мунайлинского района Нурлыбек Жолбаев рассказал на брифинге в центре общественных коммуникаций Мангистау (ЦОК) о проблеме с водоснабжением в районе.

Иллюстративное фото
По словам чиновника, в Мунайлинском районе по сей день остается проблема водоснабжения.

На сегодняшний день объемы потребления воды населением района составляют 13500 кубометров. Для полного обеспечения жителей водой необходима 21 тысяча куметров воды. Завод по опреснению морской воды «Каспий» в сутки вырабатывает 18000-19000 кубометров воды. Из них 2000 кубометров поступает в Каракиянский район, 2000 кубометров - промышленным предприятиям, а остальная часть принадлежит Мунайлинскому району.

В связи с летним периодом в районе возросла потребность в воде. Распределением внутрирайонного водопровода и его наладкой занимается ГКП «Маңғыстау жылу». По графику 74 процента населенных пунктов обеспечивается через централизованный водопровод, 26 процентов - специальными водовозами.

По данным управления ЖКХ Мангистауской области, тариф на питьевое водоснабжение составляет 262,4 тенге. В частности, население платит 30 тенге за один кубометр питьевой воды, остальное субсидируется из областного бюджета. Поэтому жителям рекомендуется употреблять питьевую воду экономно.

- Большая часть воды используется для орошения садов и деревьев. Зимой такой проблемы нет. Мы призываем экономить воду и с пониманием относиться к вопросу в течение 2-3 месяцев, - сказал заместитель акима Мунайлинского района Нурлыбек Жолбаев.

В ЦОК региона отметили, что для устранения нехватки питьевой воды реализуется проект по увеличению пропускной способности опреснительного завода «Каспий» - с 20 000 до 40 000 кубометров. Проект планируется запустить в декабре 2021 года.

Ранее жители села Кызылтобе в Мунайлинском районе пожаловались на нехватку питьевой воды. Водопровод в населенном пункте отсутствует и водоснабжение производится водовозами.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика