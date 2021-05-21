«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Мая
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.21 KZT
  • €1 = 522.99 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:27

Просмотров: 191

В Мангистау за сутки зарегистрировано 60 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2267 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает coronavirus2020.kz

фото из открытых источников
По количеству заражений коронавирусной инфекцией по-прежнему лидирует Алматы. Там за минувшие сутки недуг выявлен у 510 человек. Вместе с тем выздоровело от COVID-19 за 24 часа 796 жителей южной столицы.

В Мангистауской области за аналогичный период коронавирус выявлен у 60 человек, а вылечилось 23 заболевших.

Всего в стране выявлено 368748 новых случаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Adai11 (Посетители) Сегодня, 09:29
К пляжному сезону Мангистау будет в красной, и как всегда все пляжи будут закрыты кроме платных angry
Надо бюджет пополнять foo
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика