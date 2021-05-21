В Мангистау за сутки зарегистрировано 60 новых случаев заражения COVID-19

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По количеству заражений коронавирусной инфекцией по-прежнему лидирует Алматы. Там за минувшие сутки недуг выявлен у 510 человек. Вместе с тем выздоровело от COVID-19 за 24 часа 796 жителей южной столицы.



В Мангистауской области за аналогичный период коронавирус выявлен у 60 человек, а вылечилось 23 заболевших.



Всего в стране выявлено 368748 новых случаев.