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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 940

Обрыв высоковольтной линии электропередачи произошёл в Актау

Повреждение линии электропередачи произошёл в 19 микрорайоне Актау возле жилого комплекса «Тыныштык». Об этом сообщили жильцы ЖК.

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По словам очевидцев, линия имеет напряжение 110 тысяч вольт.

Обрыв высоковольтной линии электропередачи произошёл в Актау

Обрыв высоковольтной линии электропередачи произошёл в Актау


- Мы неоднократно просили ответственных убрать эту линию подальше от жилых домов. Сегодня по счастливой случайности никто не пострадал. Страшно представить масштаб трагедии, если бы электрический торс задел кого-нибудь, – жалуются жители ЖК.

Редакция ожидает комментарий от компетентных специалистов.



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Комментарии ( 1 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:39
...* если бы электрический торс задел кого-нибудь,* – тырснуло бы эл.тросом по торсу конкретно... look
 
 

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