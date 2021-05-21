Обрыв высоковольтной линии электропередачи произошёл в Актау

По словам очевидцев, линия имеет напряжение 110 тысяч вольт.- Мы неоднократно просили ответственных убрать эту линию подальше от жилых домов. Сегодня по счастливой случайности никто не пострадал. Страшно представить масштаб трагедии, если бы электрический торс задел кого-нибудь, – жалуются жители ЖК.Редакция ожидает комментарий от компетентных специалистов.