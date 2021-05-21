На базе Бейнеуского колледжа открылся центр компетенции кадров

Фото пресс-службы акима Бейнеуского района

Специальный центр, созданный в рамках проекта «Жас маман», позволит оказывать услуги по повышению квалификации и переподготовке инженерно-педагогических кадров.



- Новый центр оснащён оборудованием для отраслей инженерного дизайна, веб-дизайна, видеопроизводства, графического дизайна. Здесь расположена учебная лаборатория, а также тренажёрный кабинет «WorldSkills». Для эффективной организации работы центра в дальнейшем будут проводиться выездные и дистанционные методические мероприятия, конкурсы, семинары, мастер-классы, - сказал Нурбол Бурин, руководитель Бейнеуского политехнического колледжа.