Приложение «Ashyq» выявило больного коронавирусом в Актау

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В период с 13 по 18 мая в Актау при сканировании статуса у одного человека был подтверждён «красный» статус, ещё у одного жителя «жёлтый».



- Сегодня, используя данное новшество, обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам. И благодаря работе мобильного приложения «Ashyq» в городе начали выявляться недобросовестные граждане, которые игнорируют все предписания санитарного врача. Поскольку риски заражения гостей и персонала существенным образом уменьшаются, пилотный проект позволит оптимизировать алгоритмы продолжения деятельности бизнеса в период карантинных ограничений, - рассказала Акку Айтжан.



В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области рассказали, что к проекту подключились не только субъекты бизнеса, но и объекты образования и культуры. Ожидается, что этот список расширится с включением в него воинских частей.



- Планируется добавить ещё 15 объектов предпринимательства в пилотный проект «Ashyq». А также отрадно, что в качестве добровольцев подключаются военные. Хотели напомнить гражданам, что все эти меры помогут нам быстрее вернуться к обычному ритму жизни, создать безопасную среду на объектах бизнеса, - сказала Жанна Токбаева, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.



Спикеры рассказали о том, что среди некоторых предпринимателей, включённых в проект «Ashyq», было выявлено низкое использование приложения.



- Из 283 скачанных кодов 44 неактивны. Эти предприниматели в течение двух недель отсканировали 20 и менее посетителей. Данный список был передан мониторинговой группе для дальнейшего применения в работе. На сегодняшний день, по первичным итогам мониторинга, на две недели временно исключаются из проекта два предпринимателя, - поделилась Акку Айтжан.



В Мангистауской области приложение используют на 283 объектах, ещё 70 работают в тестовом режиме.