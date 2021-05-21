«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 21 Мая
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.21 KZT
  • €1 = 522.99 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 922

Штраф за взятку при строительстве внутрипоселковых дорог выплатит чиновник в Мангистауской области

В Мангистау осудили чиновника из акимата Мунайлинского района. От предпринимателя он получил 1 миллион тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото из открытых источников
За взятку в 1 миллион тенге бывший руководитель ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог» акимата Мунайлинского района, обязан выплатить штраф в размере 30 миллионов тенге.

- Чиновник подозревался в получении взятки в сумме 1 миллиона тенге от предпринимателя за ускоренное подписание актов выполненных работ, а также за дальнейшее оказание ему покровительства и попустительства при проведении работ на объекте «Строительство внутрипоселковых дорог» в Мунайлинском районе, реализуемого в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» и «Жұмыспен қамту – 2020». За дачу взятки предприниматель по решению суда обязан выплатить штраф в размере 15 миллионов тенге, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Напомним, ранее чиновник признался в получении взятки в 1 миллион тенге. Летом 2020 года жители села Баянды возмутились выполненными ремонтными работами на внутрипоселковых автомобильных дорогах. «Халтуру» работников подрядной организации засняли на видео.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:50
Эта та история про асфальт ковёр, где какой то юморист снял ролик про полицейского и взятку, после чего акимат грозился подать в суд на него? Эта история?

Погодите, то есть он всё равно может занимать госдолжности? Или как? Можно поподробнее? А почему не пишут фамилию и имя, ведь доказано и суд признал его вину.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Исатай (Посетители) Сегодня, 18:28
Это вроде тот чиновник, который обещал в суде защищать своё доброе имя.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • watlow
  • kolu411
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:32
Воруй , бери взятки всё равно если что можно откупиться и отделаться штрафом!
Непонятная стратегия нашего правительства. Можно сказать коррупционная стратегия. С таким подходом ни одного честного чиновника не появится.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика