Штраф за взятку при строительстве внутрипоселковых дорог выплатит чиновник в Мангистауской области

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За взятку в 1 миллион тенге бывший руководитель ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог» акимата Мунайлинского района, обязан выплатить штраф в размере 30 миллионов тенге.
- Чиновник подозревался в получении взятки в сумме 1 миллиона тенге от предпринимателя за ускоренное подписание актов выполненных работ, а также за дальнейшее оказание ему покровительства и попустительства при проведении работ на объекте «Строительство внутрипоселковых дорог» в Мунайлинском районе, реализуемого в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» и «Жұмыспен қамту – 2020». За дачу взятки предприниматель по решению суда обязан выплатить штраф в размере 15 миллионов тенге, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Напомним, ранее чиновник признался в получении взятки в 1 миллион тенге. Летом 2020 года жители села Баянды возмутились выполненными ремонтными работами на внутрипоселковых автомобильных дорогах. «Халтуру» работников подрядной организации засняли на видео.
- Чиновник подозревался в получении взятки в сумме 1 миллиона тенге от предпринимателя за ускоренное подписание актов выполненных работ, а также за дальнейшее оказание ему покровительства и попустительства при проведении работ на объекте «Строительство внутрипоселковых дорог» в Мунайлинском районе, реализуемого в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» и «Жұмыспен қамту – 2020». За дачу взятки предприниматель по решению суда обязан выплатить штраф в размере 15 миллионов тенге, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Напомним, ранее чиновник признался в получении взятки в 1 миллион тенге. Летом 2020 года жители села Баянды возмутились выполненными ремонтными работами на внутрипоселковых автомобильных дорогах. «Халтуру» работников подрядной организации засняли на видео.