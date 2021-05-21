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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:11

Просмотров: 8

Картина художницы из Мангистау выставлена в Великобритании

Жительница Тупкараганского района Милана Нурсайынова - одна из художников Казахстана, развивающая искусство «Resin Art». Её работа была представлена на международной выставке в Ланкастере в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба акимата Тупкараганского района.

Фото пресс-службы акимата Тупкараганского района
Жительница Мангистауской области Милана Нурсайынова почти два года занимается современным живописным искусством, которое создаётся с помощью эпоксидной смолы. Она провела персональную выставку в Великобритании и Алматы. Там были представлены 17 картин юной художницы. Девушка учится на 4 курсе факультета «Искусство, культура и спорт» Казахского национального педагогического университета имени Абая по специальности «Дизайн моды».

- На виртуальной выставке в Ланкастере была представлена моя абстрактная картина «Сияющий золотой песок». Здесь я попыталась поверхностно показать то, что многие люди не видят и не воспринимают. Использовала грунт, текстурную пасту и акрил. В своих рисунках я привожу свои мысли с использованием разных цветов. Представители других национальностей высоко оценивают моё искусство. Например, одну мою картину купила гражданка Азербайджана. Сейчас работаю с известным в стране модельером Мединой Сактагановой. Основная работа моя - это швейное дело. Я думаю, что искусство портного было дано мне от моей бабушки. А вот художественные способности от моего отца, - говорит Милана Нурсайынова.



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