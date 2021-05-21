Картина художницы из Мангистау выставлена в Великобритании

Фото пресс-службы акимата Тупкараганского района

Жительница Мангистауской области Милана Нурсайынова почти два года занимается современным живописным искусством, которое создаётся с помощью эпоксидной смолы. Она провела персональную выставку в Великобритании и Алматы. Там были представлены 17 картин юной художницы. Девушка учится на 4 курсе факультета «Искусство, культура и спорт» Казахского национального педагогического университета имени Абая по специальности «Дизайн моды».



- На виртуальной выставке в Ланкастере была представлена моя абстрактная картина «Сияющий золотой песок». Здесь я попыталась поверхностно показать то, что многие люди не видят и не воспринимают. Использовала грунт, текстурную пасту и акрил. В своих рисунках я привожу свои мысли с использованием разных цветов. Представители других национальностей высоко оценивают моё искусство. Например, одну мою картину купила гражданка Азербайджана. Сейчас работаю с известным в стране модельером Мединой Сактагановой. Основная работа моя - это швейное дело. Я думаю, что искусство портного было дано мне от моей бабушки. А вот художественные способности от моего отца, - говорит Милана Нурсайынова.