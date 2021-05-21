Несовершеннолетнего ребёнка сбили в Актау

Дорожно-транспртное происшествие произошло 21 мая около 18:00 в 16 микрорайоне Актау.- На вызов выехал экипаж батальона патрульной полиции управления полиции Актау «Сункар-5». Водитель автомашины Mitsubishi Pajero совершил наезд на пешехода, переходишего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетнего доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.