Школьница из Актау прошла в финал национального конкурса «Бала дауысы»

Фото предоставили в студии детского творчества «Радуга»
Школьница из Актау Амина Асгатова, солистка образцового коллектива студии детского творчества «Радуга» культурно-досугового комплекса имени Абая, прошла в финал национального детского песенного конкурса «Бала дауысы». Финал пройдёт 7 и 9 октября в концертном зале «Казахстан» в Нур-Султане.
- В этом конкурсе финалистов готовят профессиональные наставники, им пишут новые фонограммы, шьют костюмы, а самые крутые казахстанские композиторы пишут для каждого финалиста новые песни. В рамках проекта проходят творческие встречи, экскурсии, мастер-классы. Проведение спонсирует фонд «Жандану әлемі», учредителем которого и автором проекта является общественный деятель и продюсер Алия Назарбаева. 5 583 заявки поступило в этом году, из которых профессиональное жюри отобрало всего 17 финалистов, - рассказали в студии детского творчества «Радуга».
Амине Асгатовой 10 лет, и с пятилетнего возраста она занимается эстрадным вокалом, хореографией и актёрским мастерством в СДТ «Радуга». Кроме этого, она учится играть на домбре в детской школе искусств.
Также девочка будет представлять Казахстан на «Славянском базаре». Конкурс пройдёт в белорусском Витебске с 15 по 19 июля.
- Представлять свою страну на таком фестивале – это не только большая честь, но и крупные затраты. Мы хотим обратиться к бизнесменам Мангистау: если у вас есть желание стать генеральным спонсором нашей Амины, или вы можете хотя бы частично спонсировать подготовку и поездку на фестиваль, свяжитель с Ольгой Хныкиной, руководителем СДТ «Радуга», по номеру +7 (701) 337-82-08, - добавили в студии.
Напомним, ранее Амина Асгатова прошла отбор на «Славянский базар в Витебске 2021».
- В этом конкурсе финалистов готовят профессиональные наставники, им пишут новые фонограммы, шьют костюмы, а самые крутые казахстанские композиторы пишут для каждого финалиста новые песни. В рамках проекта проходят творческие встречи, экскурсии, мастер-классы. Проведение спонсирует фонд «Жандану әлемі», учредителем которого и автором проекта является общественный деятель и продюсер Алия Назарбаева. 5 583 заявки поступило в этом году, из которых профессиональное жюри отобрало всего 17 финалистов, - рассказали в студии детского творчества «Радуга».
Амине Асгатовой 10 лет, и с пятилетнего возраста она занимается эстрадным вокалом, хореографией и актёрским мастерством в СДТ «Радуга». Кроме этого, она учится играть на домбре в детской школе искусств.
Также девочка будет представлять Казахстан на «Славянском базаре». Конкурс пройдёт в белорусском Витебске с 15 по 19 июля.
- Представлять свою страну на таком фестивале – это не только большая честь, но и крупные затраты. Мы хотим обратиться к бизнесменам Мангистау: если у вас есть желание стать генеральным спонсором нашей Амины, или вы можете хотя бы частично спонсировать подготовку и поездку на фестиваль, свяжитель с Ольгой Хныкиной, руководителем СДТ «Радуга», по номеру +7 (701) 337-82-08, - добавили в студии.
Напомним, ранее Амина Асгатова прошла отбор на «Славянский базар в Витебске 2021».
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