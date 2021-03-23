Вокалистка из Актау прошла отбор на «Славянский базар в Витебске 2021»

Амина Асгатова, солистка студии детского творчества «Радуга», прошла отборочный этап на Национальный отборочный тур Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске 2021». В испытании, которое прошло в концертном зале Казахской Национальной Академии Искусств, приняли участие 16 конкурсантов от 17 до 35 лет и 21 конкурсант от семи до 14 лет со всего Казахстана.Участников отобрали путём приёма онлайн-заявок. Конкурсанты взрослой группы представили жюри песню на славянском языке и песню из репертуара зарубежных исполнителей, а младшие участники исполнили песню на родном казахском языке и мировой хит. В состав жюри вошли:- Народная артистка Казахстана, профессор кафедры эстрадного вокала КАЗНАИ Нагима Ескалиева;- Заслуженный деятель Казахстана, эстрадная и оперная певица, профессор Толкын Забирова;- Композитор, лауреат международных конкурсов, кавалер ордена «Курмет» Бейбит Оралұлы;- Народный артист РК, Лауреат Государственной премии, профессор Лаки Кесоглу;- музыкальный продюсер, декан факультета «Эстрадное искусство» Багым Мухитденова;- эстрадный певец и музыкант Алишер Каримов;- эстрадный певец Амре;- продюсер телевизионных шоу-программ Динара Адам;- представитель «Славянского базара» в Казахстане, директор международного конкурса «Бозторғай», заслуженный деятель культуры РК Карлыгаш Абдикаримова.Мангистаускую область представили солистки образцового коллектива студии детского творчества «Радуга» – Амина Асгатова и Айару Кимаганбет. Амину Асгатову отобрали как представителя младшей группы, и сейчас с ней активно работают, чтобы подготовить заявку, которую Министерство культуры и спорта Казахстана будет подавать в оргкомитет Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске 2021».Кандидатки от Мангистау выразили благодарность руководителю студии «Радуга» Ольге Хныкиной и педагогам, которые занимаются с ними вокалом, хореографией и актёрским мастерством: Ким А.В., Жумахан Л.М., Черкашиной О.Н. и Литау В.А.