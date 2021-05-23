Мангистау снова в «жёлтой» зоне

Фото из архива «Лады»
По официальным данным на 23 мая, Мангистауская область вернулась в «жёлтую» зону по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией.
С нашим регионом в «жёлтой» зоне находятся Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская и Алматинская области.
В «красной» зоне Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области.
В «зелёной» зоне Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
Напомним, вчера, 22 мая, Мангистауская область перешла в «красную» зону.
С нашим регионом в «жёлтой» зоне находятся Шымкент, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская и Алматинская области.
В «красной» зоне Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области.
В «зелёной» зоне Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
Напомним, вчера, 22 мая, Мангистауская область перешла в «красную» зону.