Коронавирусом заболели 50 человек в Мангистау

Фото из доступных источников
За сутки в Мангистауской области выявили 50 заболевших коронавирусом.
Также сообщается о 12 фактах выздоровления.
С начала пандемии в области зарегистрировано 6729 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 5648 человек.
Напомним, Мангистауская область снова перешла из «красной» в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса.
Также сообщается о 12 фактах выздоровления.
С начала пандемии в области зарегистрировано 6729 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 5648 человек.
Напомним, Мангистауская область снова перешла из «красной» в «жёлтую» зону по темпам распространения коронавируса.
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