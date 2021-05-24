СпецЦОН в Актау частично восстановил работу

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СпецЦОН работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе.
- На текущий момент нельзя только сдать теоретический экзамен на водительское удостоверение и получить его. Остальные функции работают в обычном режиме, - добавили представители учреждения.
Напомним, о сбоях в работе спецЦОНов по всему Казахстану стало известно сегодня, 24 мая.
- На текущий момент нельзя только сдать теоретический экзамен на водительское удостоверение и получить его. Остальные функции работают в обычном режиме, - добавили представители учреждения.
Напомним, о сбоях в работе спецЦОНов по всему Казахстану стало известно сегодня, 24 мая.
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