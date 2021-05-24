В спецЦОНе Актау сообщили о сбоях в работе

Фото из архива Lada.kz
Представители спецЦОНа Актау рассказали, что столкнулись со сбоями в работе сегодня, 24 мая.
- Это не только у нас, такие сбои сейчас происходят по всей республике. Вопросом уже занимаются наши коллеги из акционерного общества «Национальные информационные технологии», - сообщили в пресс-службе.
По словам представителей спецЦОНа, проблему постараются решить в ближайшее время.
Напомним, похожий сбой произошел в декабре прошлого года.
В январе ошибка в программе спровоцировала проблемы в работе ЦОНа и спецЦОНа.
- Это не только у нас, такие сбои сейчас происходят по всей республике. Вопросом уже занимаются наши коллеги из акционерного общества «Национальные информационные технологии», - сообщили в пресс-службе.
По словам представителей спецЦОНа, проблему постараются решить в ближайшее время.
Напомним, похожий сбой произошел в декабре прошлого года.
В январе ошибка в программе спровоцировала проблемы в работе ЦОНа и спецЦОНа.