Актауские выпускники устроили дрифт

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Актауские выпускники сегодня, 25 мая, также отличились «хорошим поведением». В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как выпускники устроили дрифт на автомобиле.
На кадрах ролика видно, как выпускники устроили дрифт на одной из парковок города.
Ранее в Сеть попало видео с дракой несовершеннолетних подростков - выпускников в посёлке Бейнеу. С размахом отметили сегодняшний день и бывшие школьники Жанаозена.
На кадрах ролика видно, как выпускники устроили дрифт на одной из парковок города.
Ранее в Сеть попало видео с дракой несовершеннолетних подростков - выпускников в посёлке Бейнеу. С размахом отметили сегодняшний день и бывшие школьники Жанаозена.