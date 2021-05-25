В спецЦОНе Актау вновь сбой в работе

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Сегодня, 25 мая, в пресс-службе спецЦОНа Актау сообщили, что вновь столкнулись со сбоями в работе.
По словам представителей спецЦОНа, проблему постараются решить в ближайшее время.
- Приносим свои извинения за временные неудобства, специалисты продолжают устранять сбой системы. В скором времени работа нормализуется, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, похожий сбой произошёл вчера, 24 мая.
По словам представителей спецЦОНа, проблему постараются решить в ближайшее время.
- Приносим свои извинения за временные неудобства, специалисты продолжают устранять сбой системы. В скором времени работа нормализуется, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, похожий сбой произошёл вчера, 24 мая.
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