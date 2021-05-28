«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Мая
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.48 KZT
  • €1 = 522.45 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 691

Департамент госдоходов просит жителей Мангистау помочь в разработке декларации

Департамент государственных доходов объявил о приеме предложений для разработки декларации «О доходах и имуществе». Предложения принимаются до 2 июня. Об этом сообщили в ведомстве.

фото из открытых источников
Департамент государственных доходов сообщает, что внедряемое всеобщее декларирование затрагивает интересы граждан и имеет социально значимые последствия, в связи с чем ведомство призывает широкий круг лиц: граждан, экспертов, ученых, неправительственные организации, государственных служащих на добровольных началах применить свои способности, знания, опыт, информационные технологии в разработке декларации «О доходах и имуществе».

- Декларация будет представляться ежегодно и должна включать в себя информацию о доходах, приобретениях, движениях активов и имущества, а также источники покрытия понесенных расходов на имущество, в том числе за пределами Республики Казахстан, с учётом действующих норм законодательства по ИПН (индивидуальному подоходному налогу). При этом главным условием является максимально упрощенная и легкая для заполнения форма декларации, - сообщили в департаменте.

Для участия в предлагаемой Комитетом государственных доходов инициативе можно направить проектные решения на электронный адрес uvd.kgd@gmail.com, а также предложения можно оставить в комментариях в группе Фейсбук «Всеобщее декларирование» до 2 июня 2021 года.

- Целесообразные предложения и разработки будут учтены при утверждении декларации по всеобщему декларированию, – сообщили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Placida (Посетители) Сегодня, 14:17
Ну что вы так)). Не вижу в этом ничего плохого. Мне очень интересно, например, как будут декларироваться источники обогащения некоторых товарищей. А то иногда удивительные метаморфозы происходят: зарплата у гос.служащего средняя по области(спасибо статистам), а домик в три этажа в Самале и три "крузака" как-то совсем с этим доходом не увязывается. Правда домик на бабушке, и три машины на ветеране ВОВ, но тут как раз и хорошо бы декларировать совокупный доход семьи.. Очень будет тогда понятно, что откуда берется и куда и что девается podmig
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
n92 (Посетители) Сегодня, 13:29
может вместо вас пойти работать?! как раз будем налоги там же платить, не отходя от кассы...
совсем работать не умеют, что акимат, что гайцы, что дгд...так можно дальше продолжать...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Toryn
  • Вован
  • tolk
  • n92
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:10
Дичь какая! ))) мы должны сами придумать как глубже они залезут к нам в карман?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 11:55
А егов когда доработаете?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика