Департамент госдоходов просит жителей Мангистау помочь в разработке декларации

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Департамент государственных доходов сообщает, что внедряемое всеобщее декларирование затрагивает интересы граждан и имеет социально значимые последствия, в связи с чем ведомство призывает широкий круг лиц: граждан, экспертов, ученых, неправительственные организации, государственных служащих на добровольных началах применить свои способности, знания, опыт, информационные технологии в разработке декларации «О доходах и имуществе».



- Декларация будет представляться ежегодно и должна включать в себя информацию о доходах, приобретениях, движениях активов и имущества, а также источники покрытия понесенных расходов на имущество, в том числе за пределами Республики Казахстан, с учётом действующих норм законодательства по ИПН (индивидуальному подоходному налогу). При этом главным условием является максимально упрощенная и легкая для заполнения форма декларации, - сообщили в департаменте.



Для участия в предлагаемой Комитетом государственных доходов инициативе можно направить проектные решения на электронный адрес uvd.kgd@gmail.com, а также предложения можно оставить в комментариях в группе Фейсбук «Всеобщее декларирование» до 2 июня 2021 года.



- Целесообразные предложения и разработки будут учтены при утверждении декларации по всеобщему декларированию, – сообщили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.