Предпринимательница за свой счет строит поликлинику в Мангистау

Фото пресс-службы акимата Тупкараганского района

Поликлинику за свой счет строит Тажихан Изтурова, индивидуальный предприниматель. По ее словам, строительные работы идут полным ходом. Застрахованной группе населения будет оказана медицинская помощь.



- По профессии я врач. Ранее в селе Акшукур я построила частную клинику, которая по госзаказу оказывает бесплатные медицинские услуги населению. Сейчас мы приступили к строительству поликлиники в селе Таушык. Она будет оснащена современным оборудованием. Здесь пациенты смогут сделать: УЗИ, флюорографию, рентгенографию, пройти полный медицинский осмотр, здесь же будут выдаваться квоты. Объект планируем сдать до конца этого года, - рассказала Тажихан Изтурова, индивидуальный предприниматель.