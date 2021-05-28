Тематический парк на «Тёплом пляже» планируют открыть в этом году в Актау

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По его словам, туристический городок «TETYSBLU» будет построен на юго-восточном пляже Каспийского моря, на площади 130 гектаров.



- На территории будут располагаться виллы, гольф-клуб и торговый центр. Сейчас строительство этих объектов идет полным ходом. Площадь гольф-клуба - 40 га. Из 98 вилл половина будет введена в эксплуатацию до конца года. Согласно плану проекта, строительство торгового центра и второго 5-звездочного отеля также будет завершено до конца года, – рассказал Махмут Жаримбетов, исполнительный директор туристического городка.