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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:02

Просмотров: 519

Жители 5 микрорайона Актау пожаловались на действия обслуживающего КСК

Жители 33 дома 5 микрорайона Актау пожаловались на работников обслуживающего дом ПКСК. По словам людей, дезинфекцию подвала дома провели без их уведомления.

Скрин видео
По словам автора видео, сегодня, 28 мая, работники КСК «Шанс» без оповещения провели дезинфекцию в жилом доме.

- Дым из подвала стоит до третьего этажа. Ни одного объявления на дверях подъезда нет. Второй раз уже так травят без уведомления. В квартирах окна открыты, дома дети. Звонили в КСК «Шанс», но там сказали, что объявления были расклеены, - пожаловался житель.



В КСК «Шанс» сообщили, что объявления были расклеены по домам всего микрорайона.

- Курьер, сотрудник нашего КСК, ходила по всему микрорайону. В первый раз ей даже не хватило объявлений, она возвращалась за дополнительными. Люди всегда возмущаются, что мы не предупреждаем, но эти объявления их же дети и срывают, – сообщили в КСК «Шанс».



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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
 Darkman (Посетители) Сегодня, 16:08
Дети срывают? Бред. Важные объявления всегда вешают высоко. Жители те, кто срывает рекламму, видят, что это за объявление. Никто срывать не будет. В нашем доме нет таких детей. Я житель этого дома, когда возмущались, вышли многие жильцы, никто ничего не видел.
А вам Жековцы хочу сказать, что ни ветер ни другие погодные условия не смогут сорвать правильно наклеенное объявление. Плюс должен быть контроль и обход ввереной вам территории. Везде ли есть объявления. А вы только сидите и хомите в кабинете.
 
 

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