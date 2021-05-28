Жители 5 микрорайона Актау пожаловались на действия обслуживающего КСК

По словам автора видео, сегодня, 28 мая, работники КСК «Шанс» без оповещения провели дезинфекцию в жилом доме.- Дым из подвала стоит до третьего этажа. Ни одного объявления на дверях подъезда нет. Второй раз уже так травят без уведомления. В квартирах окна открыты, дома дети. Звонили в КСК «Шанс», но там сказали, что объявления были расклеены, - пожаловался житель.В КСК «Шанс» сообщили, что объявления были расклеены по домам всего микрорайона.- Курьер, сотрудник нашего КСК, ходила по всему микрорайону. В первый раз ей даже не хватило объявлений, она возвращалась за дополнительными. Люди всегда возмущаются, что мы не предупреждаем, но эти объявления их же дети и срывают, – сообщили в КСК «Шанс».