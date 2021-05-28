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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 20:29

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Ущерб государству на девять миллиардов тенге предотвращен в рамках рыбоохранной акции «Бекіре» на Каспии

Акция «Бекіре» проводится в Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. С 1 апреля 2021 года правоохранительными органами задержано 190 браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба КНБ РК.

Фото пресс-службы КНб РК
От пограничного ведомства в акции принимают участие департаменты пограничной службы КНБ по Атырауской и Мангистауской областям.

- В целях сохранения биологического разнообразия на водоемах Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей и прилегающих к ним территориальных водах Республики Казахстан на Каспийском море в период нереста осетровых и других видов рыб в период с 1 апреля 2021 года территориальными подразделениями Пограничной службы КНБ, Министерства внутренних дел и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан проводится широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.


По состоянию на 28 мая 2021 года, благодаря действиям пограничников, достигнуты следующие результаты:
- задержано 190 нарушителей уголовного и административного законодательств;
- наложено штрафов на сумму 4 716 789 тенге;
- изъято свыше 250 километров браконьерских сетей;
- в естественную среду обитания выпущено 497 особей осетровых и 11 477 особей частиковых видов рыб, а также 21 каспийский тюлень;
- предотвращен ущерб государству на сумму свыше девяти миллиардов тенге.



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