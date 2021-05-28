Ущерб государству на девять миллиардов тенге предотвращен в рамках рыбоохранной акции «Бекіре» на Каспии

Фото пресс-службы КНб РК

От пограничного ведомства в акции принимают участие департаменты пограничной службы КНБ по Атырауской и Мангистауской областям.



- В целях сохранения биологического разнообразия на водоемах Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей и прилегающих к ним территориальных водах Республики Казахстан на Каспийском море в период нереста осетровых и других видов рыб в период с 1 апреля 2021 года территориальными подразделениями Пограничной службы КНБ, Министерства внутренних дел и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан проводится широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.





По состоянию на 28 мая 2021 года, благодаря действиям пограничников, достигнуты следующие результаты:

- задержано 190 нарушителей уголовного и административного законодательств;

- наложено штрафов на сумму 4 716 789 тенге;

- изъято свыше 250 километров браконьерских сетей;

- в естественную среду обитания выпущено 497 особей осетровых и 11 477 особей частиковых видов рыб, а также 21 каспийский тюлень;

- предотвращен ущерб государству на сумму свыше девяти миллиардов тенге.