Очередь к водовозу прокомментировали в акимате Актау

Фото предоставлены пресс-службой акима Актау
Проблема с подачей питьевой воды в 32В микрорайоне возникла из-за прорыва трубы, который произошёл 28 мая примерно в 12:00 часов.
- На магистральном водопроводе возле жилого комплекса «Роус» в 31Б микрорайоне произошёл прорыв. В связи с этим временно приостановили подачу питьевой воды в дом №9 в 35 микрорайоне, ЖК «Сабыр» и «Шанырак» в 32В микрорайоне, дома №15 и 22 в 32Б микрорайоне, дома №5, 6, 7, 11, 24 в 31Б микрорайоне и ресторан «Айша сарайы». Жителям ЖК «Шанырак» и «Аманат» подвезли питьевую воду на водовозах, - рассказали в пресс-службе.
По словам представителей акимата, аварийно-ремонтная бригада ГКП «КЖСА» устраняла прорыв вплоть до утра 29 мая.
- На текущий момент ремонтные работы полностью завершены, а с обеда полностью восстановлена подача питьевой воды, - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее жители 32В микрорайона Актау стояли в очереди за питьевой водой до поздней ночи.
- На магистральном водопроводе возле жилого комплекса «Роус» в 31Б микрорайоне произошёл прорыв. В связи с этим временно приостановили подачу питьевой воды в дом №9 в 35 микрорайоне, ЖК «Сабыр» и «Шанырак» в 32В микрорайоне, дома №15 и 22 в 32Б микрорайоне, дома №5, 6, 7, 11, 24 в 31Б микрорайоне и ресторан «Айша сарайы». Жителям ЖК «Шанырак» и «Аманат» подвезли питьевую воду на водовозах, - рассказали в пресс-службе.
По словам представителей акимата, аварийно-ремонтная бригада ГКП «КЖСА» устраняла прорыв вплоть до утра 29 мая.
- На текущий момент ремонтные работы полностью завершены, а с обеда полностью восстановлена подача питьевой воды, - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее жители 32В микрорайона Актау стояли в очереди за питьевой водой до поздней ночи.