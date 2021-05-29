«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 29 Мая
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.9 KZT
  • €1 = 521.35 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:44

Просмотров: 250

Очередь к водовозу прокомментировали в акимате Актау

ГКП «Каспий жылу, су арнасы» («КЖСА») восстановило подачу питьевой воды в 32В микрорайоне, где ранее жители стояли в очереди у водовоза. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото предоставлены пресс-службой акима Актау
Проблема с подачей питьевой воды в 32В микрорайоне возникла из-за прорыва трубы, который произошёл 28 мая примерно в 12:00 часов.

- На магистральном водопроводе возле жилого комплекса «Роус» в 31Б микрорайоне произошёл прорыв. В связи с этим временно приостановили подачу питьевой воды в дом №9 в 35 микрорайоне, ЖК «Сабыр» и «Шанырак» в 32В микрорайоне, дома №15 и 22 в 32Б микрорайоне, дома №5, 6, 7, 11, 24 в 31Б микрорайоне и ресторан «Айша сарайы». Жителям ЖК «Шанырак» и «Аманат» подвезли питьевую воду на водовозах, - рассказали в пресс-службе.

По словам представителей акимата, аварийно-ремонтная бригада ГКП «КЖСА» устраняла прорыв вплоть до утра 29 мая.

- На текущий момент ремонтные работы полностью завершены, а с обеда полностью восстановлена подача питьевой воды, - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее жители 32В микрорайона Актау стояли в очереди за питьевой водой до поздней ночи.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
bake (Посетители) Сегодня, 17:05
Этот водопровод должен быть относительно новый. Почему частые порывы в новых микрорайонах? Кто контролировал качество и отвечает за приемку?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика