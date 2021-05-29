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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:07

Просмотров: 462

Жители Актау до ночи стояли в очереди к водовозу

Жители 32В микрорайона Актау, где сейчас наблюдаются проблемы с подачей воды, стояли в очереди за питьевой водой до поздней ночи. Очевидцы сняли это на видео.

Коллаж из кадров видео
Жителям 32В микрорайона пришлось до поздней ночи стоять в очереди к водовозу.

Как сообщили жильцы, в домах отключена подача питьевой воды, несмотря на то, что ранее акимат Актау обещал исправить ситуацию, уменьшая напор в дневное время.

Среди горожан распространяется слух, что воду в черте города отключают, чтобы обеспечить стабильный напор пятизвёздочного отеля на побережье Актау.






Напомним, ранее в редакцию Lada.kz поступили многочисленные жалобы на слабый напор питьевой воды.

Власти города сообщили, что проблемы с питьевой водой возникли из-за планового ремонта на одной из опреснительных установок завода «МАЭК-Казатомпром», который продлится до 15 июня. В связи с этим в акимате заявили, что ограничат подачу воды саунам и автомойкам с целью экономии.

Владельцы саун и автомоек в Актау сообщили, что несут убытки в связи с ограничением подачи питьевой воды в сауны и автомойки города.

Прокуратура Актау потребовала восстановить деятельность предпринимателей и наказать виновных чиновников, так как ограничительные действия по подаче питьевой воды затрагивают интересы 81-го субъекта бизнеса.

В акимате Актау сообщили, что напор питьевой воды в некоторых микрорайонах будут понижать в связи с ремонтными работами на опреснительной установке товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром».



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Комментарии ( 3 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 13:36
Офигеть. Назарбаев в курсе? Я бы весь Ёкиматт к чертям гнал. Весь, полностью! 21 век. Программы 2030, 2050,
 
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Expert (Посетители) Сегодня, 13:35
а вы ещё за полив деревьев переживаете...
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:33
Вновь и вновь убеждаюсь Ёкимату верить себя не уважать!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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