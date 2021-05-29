Жители Актау до ночи стояли в очереди к водовозу

Коллаж из кадров видео
Жителям 32В микрорайона пришлось до поздней ночи стоять в очереди к водовозу.
Как сообщили жильцы, в домах отключена подача питьевой воды, несмотря на то, что ранее акимат Актау обещал исправить ситуацию, уменьшая напор в дневное время.
Среди горожан распространяется слух, что воду в черте города отключают, чтобы обеспечить стабильный напор пятизвёздочного отеля на побережье Актау.
Напомним, ранее в редакцию Lada.kz поступили многочисленные жалобы на слабый напор питьевой воды.
Власти города сообщили, что проблемы с питьевой водой возникли из-за планового ремонта на одной из опреснительных установок завода «МАЭК-Казатомпром», который продлится до 15 июня. В связи с этим в акимате заявили, что ограничат подачу воды саунам и автомойкам с целью экономии.
Владельцы саун и автомоек в Актау сообщили, что несут убытки в связи с ограничением подачи питьевой воды в сауны и автомойки города.
Прокуратура Актау потребовала восстановить деятельность предпринимателей и наказать виновных чиновников, так как ограничительные действия по подаче питьевой воды затрагивают интересы 81-го субъекта бизнеса.
В акимате Актау сообщили, что напор питьевой воды в некоторых микрорайонах будут понижать в связи с ремонтными работами на опреснительной установке товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром».
Как сообщили жильцы, в домах отключена подача питьевой воды, несмотря на то, что ранее акимат Актау обещал исправить ситуацию, уменьшая напор в дневное время.
Среди горожан распространяется слух, что воду в черте города отключают, чтобы обеспечить стабильный напор пятизвёздочного отеля на побережье Актау.
Напомним, ранее в редакцию Lada.kz поступили многочисленные жалобы на слабый напор питьевой воды.
Власти города сообщили, что проблемы с питьевой водой возникли из-за планового ремонта на одной из опреснительных установок завода «МАЭК-Казатомпром», который продлится до 15 июня. В связи с этим в акимате заявили, что ограничат подачу воды саунам и автомойкам с целью экономии.
Владельцы саун и автомоек в Актау сообщили, что несут убытки в связи с ограничением подачи питьевой воды в сауны и автомойки города.
Прокуратура Актау потребовала восстановить деятельность предпринимателей и наказать виновных чиновников, так как ограничительные действия по подаче питьевой воды затрагивают интересы 81-го субъекта бизнеса.
В акимате Актау сообщили, что напор питьевой воды в некоторых микрорайонах будут понижать в связи с ремонтными работами на опреснительной установке товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром».