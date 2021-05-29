Фанаты «Каспия» вновь скандировали кричалки возле отеля с приезжей командой

Кадр из видеоматериала
На кадрах видно, что вечером фанаты пришли к отелю Holiday Inn в 4 микрорайоне Актау. Они скандировали кричалки о мангистауской футбольной команде и сопровождали это барабанным боем.
Матч в рамках казахстанской Премьер-лиги между командами «Каспий» и «Астана» пройдёт сегодня, 29 мая, в 17:00 на стадионе «Жас Канат».
Трансляцию матча можно будет посмотреть в прямом эфире на портале sports.ru.
Напомним, ранее болельщики актауского футбольного клуба скандировали у отеля команды-соперника «Шахтёр, ты кто такой? Давай, до свидания!».
Матч в рамках казахстанской Премьер-лиги между командами «Каспий» и «Астана» пройдёт сегодня, 29 мая, в 17:00 на стадионе «Жас Канат».
Трансляцию матча можно будет посмотреть в прямом эфире на портале sports.ru.
Напомним, ранее болельщики актауского футбольного клуба скандировали у отеля команды-соперника «Шахтёр, ты кто такой? Давай, до свидания!».
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