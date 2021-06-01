Акимат Актау: В Актау только один пляж готов к купальному сезону

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По данным городского акимата, остальные места отдыха в соответствии с указанным приказом не готовы к купальному сезону в связи с отсутствием на водоемах постов, укомплектованных спасателями и спасательным оборудованием, помещений, оборудованных дежурным медицинским персоналом и необходимыми медикаментами для оказания первой медицинской помощи, и мест для купания детей.
Разрешение получила только база отдыха «Гуна».
- Требования к местам отдыха в соответствии с приказом ранее были опубликованы на официальных страницах акимата под заголовком «Об открытии сезонных летних зон отдыха», - отметили в городской администрации. .
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что для спасателей в местах отдыха будут проведены бесплатные курсы по спасению людей на воде и вручены специальные сертификаты.
- Базы отдыха и пляжи могут начать работу по согласованию с заместителем акима Актау и уполномоченными отделами при условии их готовности в соответствии с приказом, - отметили в акимате.
Спасатели Мангистау напомнили о запретных местах для купания.
Разрешение получила только база отдыха «Гуна».
- Требования к местам отдыха в соответствии с приказом ранее были опубликованы на официальных страницах акимата под заголовком «Об открытии сезонных летних зон отдыха», - отметили в городской администрации. .
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что для спасателей в местах отдыха будут проведены бесплатные курсы по спасению людей на воде и вручены специальные сертификаты.
- Базы отдыха и пляжи могут начать работу по согласованию с заместителем акима Актау и уполномоченными отделами при условии их готовности в соответствии с приказом, - отметили в акимате.
Спасатели Мангистау напомнили о запретных местах для купания.