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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:42

Просмотров: 817

Акимат Актау: В Актау только один пляж готов к купальному сезону

В Актау зарегистрировано около 25 мест отдыха и пляжей. Однако, в соответствии с приказом Министра внутренних дел «Об утверждении правил безопасности на водоемах», разрешение получила только база отдыха «Гуна». Об этом сообщает городской акимат.

Фото из доступных источников
По данным городского акимата, остальные места отдыха в соответствии с указанным приказом не готовы к купальному сезону в связи с отсутствием на водоемах постов, укомплектованных спасателями и спасательным оборудованием, помещений, оборудованных дежурным медицинским персоналом и необходимыми медикаментами для оказания первой медицинской помощи, и мест для купания детей.

Разрешение получила только база отдыха «Гуна».

- Требования к местам отдыха в соответствии с приказом ранее были опубликованы на официальных страницах акимата под заголовком «Об открытии сезонных летних зон отдыха», - отметили в городской администрации. .

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что для спасателей в местах отдыха будут проведены бесплатные курсы по спасению людей на воде и вручены специальные сертификаты.

- Базы отдыха и пляжи могут начать работу по согласованию с заместителем акима Актау и уполномоченными отделами при условии их готовности в соответствии с приказом, - отметили в акимате.

Спасатели Мангистау напомнили о запретных местах для купания.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:40
В вопросе где мне купаться на берегу Каспия, на мнения ёкимата я плевать хотел!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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