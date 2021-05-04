Спасатели Мангистау напомнили о запретных местах для купания

Фото из архива "Лады"
Мурат Муханов напомнил жителям области о запретных местах для купания. Под запрет попали шесть участков в излюбленных местах горожан.
- На шести участках купание запрещено. В Актау от отеля «Caspian Rivera Grand Palace» в 4 микрорайоне и до областной филармонии им.М. Ускинбаева в 5 микрорайоне. Кроме этого, категорически нельзя плавать на водоканале «Шора». По Тупкараганскому району запрещается купание в так называемой «Голубой лагуне» на 64 километре, в местности «Саура» в районе 43 километра. Также нельзя плавать в местности «Тамшалы», что в 30 километрах от Форт-Шевченко в сторону села Таучик, а также в местности «Сарытас». Под запретом купание на расстоянии от Форт-Шевченко до села Таучик. Я хочу еще раз напомнить, что плавать в необорудованных и несанкционированных местах запрещается. Нельзя купаться в нетрезвом виде, а также оставлять детей без присмотра. Необходимо строго придерживаться правил безопасности на воде, - сказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов.
Мурат Муханов отметил, что предусмотрен комплекс организационных, профилактических и практических мероприятий по обеспечению безопасности населения области в период купального сезона. Департамент по чрезвычайным ситуациям регулярно проводит профилактические, агитационные и рейдовые мероприятия для жителей региона, в том числе детей, с соблюдением требований карантина.
Lada.kz вспоминает о том, как в прошлом году жителям региона пытались запретить купание на 43-м километре, Голубой бухте, Сауре, а также в местностях Ташмалы и Сарытас. Эти места являются наиболее популярными зонами отдыха.
- На шести участках купание запрещено. В Актау от отеля «Caspian Rivera Grand Palace» в 4 микрорайоне и до областной филармонии им.М. Ускинбаева в 5 микрорайоне. Кроме этого, категорически нельзя плавать на водоканале «Шора». По Тупкараганскому району запрещается купание в так называемой «Голубой лагуне» на 64 километре, в местности «Саура» в районе 43 километра. Также нельзя плавать в местности «Тамшалы», что в 30 километрах от Форт-Шевченко в сторону села Таучик, а также в местности «Сарытас». Под запретом купание на расстоянии от Форт-Шевченко до села Таучик. Я хочу еще раз напомнить, что плавать в необорудованных и несанкционированных местах запрещается. Нельзя купаться в нетрезвом виде, а также оставлять детей без присмотра. Необходимо строго придерживаться правил безопасности на воде, - сказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов.
Мурат Муханов отметил, что предусмотрен комплекс организационных, профилактических и практических мероприятий по обеспечению безопасности населения области в период купального сезона. Департамент по чрезвычайным ситуациям регулярно проводит профилактические, агитационные и рейдовые мероприятия для жителей региона, в том числе детей, с соблюдением требований карантина.
Lada.kz вспоминает о том, как в прошлом году жителям региона пытались запретить купание на 43-м километре, Голубой бухте, Сауре, а также в местностях Ташмалы и Сарытас. Эти места являются наиболее популярными зонами отдыха.