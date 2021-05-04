«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Мая
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.99 KZT
  • €1 = 515.05 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:29

Просмотров: 497

Спасатели Мангистау напомнили о запретных местах для купания

В целях обеспечения безопасности людей во время купального сезона приняты нормативные документы и определены места, где разрешается и запрещается купаться. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов.

Фото из архива "Лады"
Мурат Муханов напомнил жителям области о запретных местах для купания. Под запрет попали шесть участков в излюбленных местах горожан.

- На шести участках купание запрещено. В Актау от отеля «Caspian Rivera Grand Palace» в 4 микрорайоне и до областной филармонии им.М. Ускинбаева в 5 микрорайоне. Кроме этого, категорически нельзя плавать на водоканале «Шора». По Тупкараганскому району запрещается купание в так называемой «Голубой лагуне» на 64 километре, в местности «Саура» в районе 43 километра. Также нельзя плавать в местности «Тамшалы», что в 30 километрах от Форт-Шевченко в сторону села Таучик, а также в местности «Сарытас». Под запретом купание на расстоянии от Форт-Шевченко до села Таучик. Я хочу еще раз напомнить, что плавать в необорудованных и несанкционированных местах запрещается. Нельзя купаться в нетрезвом виде, а также оставлять детей без присмотра. Необходимо строго придерживаться правил безопасности на воде, - сказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов.

Мурат Муханов отметил, что предусмотрен комплекс организационных, профилактических и практических мероприятий по обеспечению безопасности населения области в период купального сезона. Департамент по чрезвычайным ситуациям регулярно проводит профилактические, агитационные и рейдовые мероприятия для жителей региона, в том числе детей, с соблюдением требований карантина.

Lada.kz вспоминает о том, как в прошлом году жителям региона пытались запретить купание на 43-м километре, Голубой бухте, Сауре, а также в местностях Ташмалы и Сарытас. Эти места являются наиболее популярными зонами отдыха.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
camel (Посетители) Сегодня, 20:56
Непонятны эти полумеры. Предлагаю совсем запретить населению купаться в море. Разрешить населению купаться только под душем в присутствии спасательной команды.
Отдельным пунктом разрешить купаться отдыхающим в Риксосе, без каких-либо ограничений, можно нетрезвым и голым (для тех кто будет вякать против - предусмотреть административную и уголовную ответственность)

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Vohazab
 tolk (Посетители) Сегодня, 20:50
Ривьере не нужны лишние отдыхающие под окнами,Голубую бухту и Сауру присмотрели под частную территорию, в Тамшалы и Сарытас орудуют бракаши под крышей - вот и вся арифметика!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • 618965450
  • tolk
  • мунайши73
  • malovdmitriy
  • Vohazab
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 19:49
Скажите, пожалуйста, этому синьору-помидору, что у нас Голубая бухта а не лагуна...
Хоть бы правильно названия мест запомнил, а все туда же, в вершители судеб лезет.
Позорник несчастный
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика