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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 674

Хронология запретов: Второй год жителям Мангистау пытаются не разрешить купаться в излюбленных местах

Lada.kz вспоминает о том, как в прошлом году жителям региона пытались запретить купание на 43-м километре, Голубой бухте, Сауре, а также в местностях Ташмалы и Сарытас. Эти места являются наиболее популярными зонами отдыха.

Фото автора
В 2018 году решением Мангистауского маслихата №19/236 от 30 мая были определены участки, где запрещено купаться. Это морская зона от гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4 микрорайоне до здания областной филармонии в 5 микрорайоне, а также водоканал «Шора».

В 2019 году маслихат увеличил количество участков, которые также были признаны опасными для купания. Под запрет попали ещё пять участков: 43-ий километр, Голубая бухта (64 км), Саура (82 км), Тамшалы (30 км от Форт-Шевченко в сторону села Таучик) и Сарытас (51 км от Форт-Шевченко в сторону села Таучик).

Тогда спасатели Мангистау разъяснили, почему принято решение сделать запрещёнными именно эти участки. Они отмечали, что там происходит систематическая гибель людей, и при этом имеется отдалённость спасательных сил, из-за чего прибытие и реагирование спасателей небыстрое, что приводит, как правило, к трагическим ситуациям.

Тогда горожане организовали онлайн-опрос «Поддерживаете ли вы запрет на купание в пяти популярных у мангистаусцев местах побережья Каспия?».
После огромного количества проголосовавших «против» и резонанса в социальных сетях депутаты пообещали пересмотреть свое решение.

В этом году в регионе приняты нормативные документы по участкам, где запрещено купаться.

Итак, места, где запрещены купания, а также забор воды для питьевых и хозяйственных нужд, водопой скота, катание на маломерных судах и других плавучих средствах: от гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Оскинбаева в 5 микрорайоне - протяжённостью 300 метров и шириной 20 метров; водоканал «Шора» в Тупкараганском районе - протяжённостью прибрежной зоны 100 метров и шириной 20 метров; прибрежные зоны - 43 километр на трассе Актау-Форт-Шевченко - протяжённостью 2000 метров и шириной 30 метров; 64-й километр (Голубая бухта) - протяжённостью 900 метров и шириной 30 метров; 86-й километр (Саура) - протяжённостью 3200 метров и шириной 30 метров; 30-й километр от Форт-Шевченко - протяжённостью 3700 метров и шириной 30 метров; 20-й километр от села Таушык (Сарытас) - протяжённостью 3000 метров и шириной 30 метров.

В Мангистауской области определили 38 разрешённых для купания мест. Эти места расположены в Актау, Кендерли, Каракиянском районе и в Форт-Шевченко.

При этом до сих пор остается открытым вопрос о том, по какой статье будут штрафовать жителей и гостей региона за купания в запрещённых местах. В прошлом году к нарушителям применялась статья 440 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). К отвественности были привлечены 13 человек на общую сумму 176 750 тенге.

Вопрос установки щитов со спасательным инвентарём в запрещённых для купания местах на побережье Актау обещали рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Мангистау ещё в 2017 году, но по сей день он так и не решён.


 

Поддерживаете ли вы запрет на купание в семи местах Мангистау?


1) Да, поддерживаю, считаю опасным купаться в этих местах - 2 (9,52%)

2) Нет, не поддерживаю, я категорически против запрета - 19 (90,48%)



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Комментарии ( 15 )

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татарка (Посетители) Сегодня, 16:31
Оставьте уже нормальные места для купания, кто вам дает право запрещать купаться там где хотят люди, земля общая для всех. Если так беспокоитесь то ставьте там спасательные службы и все. Хватит уже дебилизмом заниматься , все побережье разграбили и закрыли на платные, красивые пляжи изуродовали.
 
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Азамaт (Посетители) Сегодня, 16:26
Цитата: Pinochet
я думал совесть, ну да ладно, тебе все равно не понять


Много толку от совести, когда после купания на "таразике" приходится собирать черепушку и зашивать лицо человека еле дышавшего, но перегаром.

У Вас своё мнение, у меня своё. Давайте не переходить на личности. Благодарю заранее.

Цитата: Pinochet
тебя кто то спрашивал?


Да, тут проходит опрос. Да и со мной советуются. А с Вами? smile

Цитата: leo529
Знают ли об этом штрафовальщики?


Пожалуйста перечитайте статью. Штраф предусмотрен. По данной статье в прошлом году оштрафованы более 200 человек.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:21
Цитата: Азамaт
Купание в ванной происходит на частной территории и всю ответсвенность за этот процесс несёт собственник жилья. С купанием в местах общего пользования дело обстоит иначе.

и кто несет ответственность? неужели государство? lol или кто?
Цитата: Азамaт
Да и к подобных запретам ведь в первую очередь приводить именно несознательность граждан.

ну вам как всегда с народом не повезло. нет бы сидели бы все по камерам да платили бы вам регулярно, да?
Цитата: Азамaт
Я считаю запрет в таком контексте вполне оправданным и справедливым.

тебя кто то спрашивал?
 
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leo529 (Посетители) Сегодня, 16:19
При этом до сих пор остается открытым вопрос о том, по какой статье будут штрафовать жителей и гостей региона за купания в запрещённых местах.
Почему открытым, они уже определились со статьёй, а именно это № 364 КОАП РК.
Однако по данной статье (на первый раз) предусмотрено предупреждение, а не штраф.
Знают ли об этом штрафовальщики?
 
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  • татарка
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 16:17
Цитата: Pinochet
После огромного количества проголосовавших «против» и резонанса в социальных сетях депутаты пообещали пересмотреть свое решение.

Надо дальше требовать своё. Нельзя сдаваться. Можно и не онлайн резонанс организовать. По новому закону о митингах акимат не имеет права запретить.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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Азамaт (Посетители) Сегодня, 16:17
Цитата: Yanis
упание в ванной опасно - она скользкая и твёрдая. Можно поскользнуться и голову разбить.
Перед купанием в ванной нужно поставить в известность соответствующие органы и заполнить заявление в трёх экземплярах.


Нет не нужно. Купание в ванной происходит на частной территории и всю ответсвенность за этот процесс несёт собственник жилья. С купанием в местах общего пользования дело обстоит иначе. Да и к подобных запретам ведь в первую очередь приводить именно несознательность граждан.

Я считаю запрет в таком контексте вполне оправданным и справедливым.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:16
Цитата: Азамaт
Всё равно прежде всего - безопасность.

я думал совесть, ну да ладно, тебе все равно не понять
 
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Азамaт (Посетители) Сегодня, 16:15
Цитата: Pinochet
а да, я забыл, это простым людям нельзя, а у приближенных все свое, отдельное.


Что поделать. Всё равно прежде всего - безопасность.
 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 16:15
Цитата: Азамaт
Купание в этих местах опасно.

Купание в ванной опасно - она скользкая и твёрдая. Можно поскользнуться и голову разбить.
Перед купанием в ванной нужно поставить в известность соответствующие органы и заполнить заявление в трёх экземплярах.
Дверь при этом на щеколду закрывать нельзя - "Скорая" вовремя не поспеет откачивать пострадавшего.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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  • Леська
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:14
Цитата: Азамaт
У меня собственный небольшой выход к морю, где вполне безопасно.

а да, я забыл, это простым людям нельзя, а у приближенных все свое, отдельное.

Цитата: ОбывателЪ
Нужно петицию организовать "вернуть народу Голубую бухту!!!" подозреваю что нечисто там, кто-то хочет заграбастать этот участок в свое личное.

уже было, толку то?
Тогда горожане организовали онлайн-опрос «Поддерживаете ли вы запрет на купание в пяти популярных у мангистаусцев местах побережья Каспия?».
После огромного количества проголосовавших «против» и резонанса в социальных сетях депутаты пообещали пересмотреть свое решение.
 
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