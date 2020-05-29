Хронология запретов: Второй год жителям Мангистау пытаются не разрешить купаться в излюбленных местах

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В 2018 году решением Мангистауского маслихата №19/236 от 30 мая были определены участки, где запрещено купаться. Это морская зона от гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4 микрорайоне до здания областной филармонии в 5 микрорайоне, а также водоканал «Шора».
В 2019 году маслихат увеличил количество участков, которые также были признаны опасными для купания. Под запрет попали ещё пять участков: 43-ий километр, Голубая бухта (64 км), Саура (82 км), Тамшалы (30 км от Форт-Шевченко в сторону села Таучик) и Сарытас (51 км от Форт-Шевченко в сторону села Таучик).
Тогда спасатели Мангистау разъяснили, почему принято решение сделать запрещёнными именно эти участки. Они отмечали, что там происходит систематическая гибель людей, и при этом имеется отдалённость спасательных сил, из-за чего прибытие и реагирование спасателей небыстрое, что приводит, как правило, к трагическим ситуациям.
Тогда горожане организовали онлайн-опрос «Поддерживаете ли вы запрет на купание в пяти популярных у мангистаусцев местах побережья Каспия?».
После огромного количества проголосовавших «против» и резонанса в социальных сетях депутаты пообещали пересмотреть свое решение.
В этом году в регионе приняты нормативные документы по участкам, где запрещено купаться.
Итак, места, где запрещены купания, а также забор воды для питьевых и хозяйственных нужд, водопой скота, катание на маломерных судах и других плавучих средствах: от гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Оскинбаева в 5 микрорайоне - протяжённостью 300 метров и шириной 20 метров; водоканал «Шора» в Тупкараганском районе - протяжённостью прибрежной зоны 100 метров и шириной 20 метров; прибрежные зоны - 43 километр на трассе Актау-Форт-Шевченко - протяжённостью 2000 метров и шириной 30 метров; 64-й километр (Голубая бухта) - протяжённостью 900 метров и шириной 30 метров; 86-й километр (Саура) - протяжённостью 3200 метров и шириной 30 метров; 30-й километр от Форт-Шевченко - протяжённостью 3700 метров и шириной 30 метров; 20-й километр от села Таушык (Сарытас) - протяжённостью 3000 метров и шириной 30 метров.
В Мангистауской области определили 38 разрешённых для купания мест. Эти места расположены в Актау, Кендерли, Каракиянском районе и в Форт-Шевченко.
При этом до сих пор остается открытым вопрос о том, по какой статье будут штрафовать жителей и гостей региона за купания в запрещённых местах. В прошлом году к нарушителям применялась статья 440 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). К отвественности были привлечены 13 человек на общую сумму 176 750 тенге.
Вопрос установки щитов со спасательным инвентарём в запрещённых для купания местах на побережье Актау обещали рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Мангистау ещё в 2017 году, но по сей день он так и не решён.
В 2019 году маслихат увеличил количество участков, которые также были признаны опасными для купания. Под запрет попали ещё пять участков: 43-ий километр, Голубая бухта (64 км), Саура (82 км), Тамшалы (30 км от Форт-Шевченко в сторону села Таучик) и Сарытас (51 км от Форт-Шевченко в сторону села Таучик).
Тогда спасатели Мангистау разъяснили, почему принято решение сделать запрещёнными именно эти участки. Они отмечали, что там происходит систематическая гибель людей, и при этом имеется отдалённость спасательных сил, из-за чего прибытие и реагирование спасателей небыстрое, что приводит, как правило, к трагическим ситуациям.
Тогда горожане организовали онлайн-опрос «Поддерживаете ли вы запрет на купание в пяти популярных у мангистаусцев местах побережья Каспия?».
После огромного количества проголосовавших «против» и резонанса в социальных сетях депутаты пообещали пересмотреть свое решение.
В этом году в регионе приняты нормативные документы по участкам, где запрещено купаться.
Итак, места, где запрещены купания, а также забор воды для питьевых и хозяйственных нужд, водопой скота, катание на маломерных судах и других плавучих средствах: от гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Оскинбаева в 5 микрорайоне - протяжённостью 300 метров и шириной 20 метров; водоканал «Шора» в Тупкараганском районе - протяжённостью прибрежной зоны 100 метров и шириной 20 метров; прибрежные зоны - 43 километр на трассе Актау-Форт-Шевченко - протяжённостью 2000 метров и шириной 30 метров; 64-й километр (Голубая бухта) - протяжённостью 900 метров и шириной 30 метров; 86-й километр (Саура) - протяжённостью 3200 метров и шириной 30 метров; 30-й километр от Форт-Шевченко - протяжённостью 3700 метров и шириной 30 метров; 20-й километр от села Таушык (Сарытас) - протяжённостью 3000 метров и шириной 30 метров.
В Мангистауской области определили 38 разрешённых для купания мест. Эти места расположены в Актау, Кендерли, Каракиянском районе и в Форт-Шевченко.
При этом до сих пор остается открытым вопрос о том, по какой статье будут штрафовать жителей и гостей региона за купания в запрещённых местах. В прошлом году к нарушителям применялась статья 440 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). К отвественности были привлечены 13 человек на общую сумму 176 750 тенге.
Вопрос установки щитов со спасательным инвентарём в запрещённых для купания местах на побережье Актау обещали рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Мангистау ещё в 2017 году, но по сей день он так и не решён.