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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 314

Сотрудники ДЧС Мангистау обсудят вопрос установки спасательных щитов в запрещенных для купания местах

Вопрос установки щитов со спасательным инвентарем в запрещенных для купания местах на побережье Актау рассмотрят на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Мангистау. Об этом сообщил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области Бауржан Мырзагул.

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В Мангистау действуют четыре водно-спасательные станции. Они расположены в Актау, Курыке, Форт-Шевченко и на базе отдыха «Кендерли». В наиболее опасных местах, где запрещено купаться, выставлены передвижные посты, которые функционирует с 14:00 до 22:00.

- В 4 микрорайоне, несмотря на запрет, купаются и дети, и взрослые. На предупреждения спасателей они не реагируют. Там каменистое дно, очень часто люди получают травмы. Жители Актау «бьют себя в грудь», говорят, что они здесь росли, купались и будут дальше купаться. Чтобы предостеречь жителей и гостей города от возможной гибели, власти Актау установили знак, запрещающий купание. Как показала печальная практика, во время шторма спасатели не всегда могут подплыть к утопающему и оказать ему помощь. Вопрос установки спасательных щитов в запрещенных для купания местах будет рассмотрен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Не все так просто, мы не можем просто взять и без разрешительных документов городской власти установить их. За этим должен кто-то следить и нести ответственность, - рассказал Бауржан Мырзагул.

Трагический случай, который произошел 10 августа на побережье 4А микрорайона, не оставил равнодушными жителей Актау. Участники инициативной группы автомобилистов из Актау решили собраться и своими силами установить на побережье спасательные щиты.

Сотрудники ДЧС Мангистау обсудят вопрос установки спасательных щитов в запрещенных для купания местах


- Идею пока все еще обсуждают. Но мы намерены довести дело до конца. Уже нашли магазин, торгующий спасательными кругами. Теперь хотим получить разрешение от властей, - говорит один из участников группы Максат Акмуратов.

Спасатели говорят, что не первый год ищут возможности обезопасить жителей и гостей Актау во время купания. Высказывалась даже идея построить ограждения возле особо опасных участков взморья. Пока решается вопрос установки щитов со спасательным инвентарем, Бауржан Мырзагул напоминает: своевременный звонок от очевидцев также может спасти жизнь утопающему.

- В 1 микрорайоне круглые сутки функционирует спасательная станция. Чтобы добраться из 1 в 4 микрорайон, нужно всего три минуты, этого достаточно для спасения человека. У нас всегда наготове резиновая лодка со специальным спасательным инвентарем. Если вы увидели, что человек тонет или ему требуется помощь, а вы не в состоянии помочь, звоните по телефону 112, - говорит Бауржан Мырзагул.

По данным спасателей, этим летом в 4 микрорайоне Актау уже утонули три человека.

- Очень много случаев гибели людей в нетрезвом состоянии. Спиртное и купание в море - несовместимы, - предостерег Бауржан Мырзагул.

Спасатели рекомендуют горожанам воздержаться от купания в море во время ветра.

- Вне зависимости от направления ветра есть вероятность гибели человека на воде. Нельзя купаться во время шторма! Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Мы хотим обратить внимание горожан на предупреждения об усилении ветра. Многие не воспринимают их всерьез и все равно лезут в воду, особенно это касается людей, которые в шторм выходят в море на резиновых лодках. Есть вероятность, что их отжимным течением попросту может унести в открытое море. Люди не думают, что они не смогут справиться с порывами ветра и выплыть, выбраться на берег, - отметил Бауржан Мырзагул.

Также спасатели отметили, что хотят поднять вопрос установки буев, начиная от пляжа «Достар» и до пляжа «Манила».

- Буи нужны для определения границ между опасной зоной и безопасной. В конце июля на «солдатском» пляже утонули парень с девушкой. Они зашли слишком далеко в море. Девушка начала тонуть, испугалась. Парень хотел ей помочь, но девушка в панике утащила его на дно. А буи дадут понять купающимся, что их подстерегает опасность, если они пересекут эту границу, - сказал Бауржан Мырзагул.


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Комментарии ( 5 )

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  • Tatyana01
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:27
Какой боЛШой баян, однако. Ваши запреты не работают, господа безмозглые чиновники. Пока вы там что-то обсуждаете, люди продолжают гибнуть.
Жители Актау «бьют себя в грудь», говорят, что они здесь росли, купались и будут дальше купаться.

Можно пробить инфу по утопленникам, и определить, кто тонет- местные или приезжие. Думаю, соотношение будет 1:10, как минимум.
Также спасатели отметили, что хотят поднять вопрос установки буев, начиная от пляжа «Достар» и до пляжа «Манила».

И в городе буйков натыкать не забудьте. Они не только определяют границу безопасной зоны. На них можно продержаться до прибытия наших неторопливых спасателей.
Тонут, кстати, те, чье мышление сродни нашим властьимущим.
имхо
 
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  • Лесник
  • Tatyana01
  • Mestnyi
 wel2008 (Посетители) Сегодня, 12:19
Уже лето заканчивается, куча народа потонула, а они только намереваются обсуждать. Только за это все руководство ДЧС под суд надо отдать.
 
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  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:12
Mestnyi,
Если их не запирать в сейф, то они там не пробудут и одного дня, точнее - ночи. А если запереть - то какой от них будет толк, если во время "Ч" ты не сможешь их оттуда достать, ибо как сторожа с ключами как всегда тю-тю burumburum
 
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  • Лесник
 mer (Посетители) Сегодня, 12:09
Вилла с гаванью в 15 мкр просто стоит,а люди гибнут,и никто не заикается разместить там спасателей.
 
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  • Швейк
  • Лесник
  • Sollo
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 12:05
На счет спиртного и купания в шторм на скалах в 4-ом районе конечно правильно.
Но если бы были на набережной спас.круги с веревками, парней 100% можно было спасти в последнем случае.

Так что господа ЧСники, нехрен тут обсуждать, спас.средства в обязательном порядке через каждые 100-150 метров на набережной должны быть.
 
 

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