Сотрудники ДЧС Мангистау обсудят вопрос установки спасательных щитов в запрещенных для купания местах

- В 4 микрорайоне, несмотря на запрет, купаются и дети, и взрослые. На предупреждения спасателей они не реагируют. Там каменистое дно, очень часто люди получают травмы. Жители Актау «бьют себя в грудь», говорят, что они здесь росли, купались и будут дальше купаться. Чтобы предостеречь жителей и гостей города от возможной гибели, власти Актау установили знак, запрещающий купание. Как показала печальная практика, во время шторма спасатели не всегда могут подплыть к утопающему и оказать ему помощь. Вопрос установки спасательных щитов в запрещенных для купания местах будет рассмотрен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Не все так просто, мы не можем просто взять и без разрешительных документов городской власти установить их. За этим должен кто-то следить и нести ответственность, - рассказал Бауржан Мырзагул.
Трагический случай, который произошел 10 августа на побережье 4А микрорайона, не оставил равнодушными жителей Актау. Участники инициативной группы автомобилистов из Актау решили собраться и своими силами установить на побережье спасательные щиты.
- Идею пока все еще обсуждают. Но мы намерены довести дело до конца. Уже нашли магазин, торгующий спасательными кругами. Теперь хотим получить разрешение от властей, - говорит один из участников группы Максат Акмуратов.
Спасатели говорят, что не первый год ищут возможности обезопасить жителей и гостей Актау во время купания. Высказывалась даже идея построить ограждения возле особо опасных участков взморья. Пока решается вопрос установки щитов со спасательным инвентарем, Бауржан Мырзагул напоминает: своевременный звонок от очевидцев также может спасти жизнь утопающему.
- В 1 микрорайоне круглые сутки функционирует спасательная станция. Чтобы добраться из 1 в 4 микрорайон, нужно всего три минуты, этого достаточно для спасения человека. У нас всегда наготове резиновая лодка со специальным спасательным инвентарем. Если вы увидели, что человек тонет или ему требуется помощь, а вы не в состоянии помочь, звоните по телефону 112, - говорит Бауржан Мырзагул.
По данным спасателей, этим летом в 4 микрорайоне Актау уже утонули три человека.
- Очень много случаев гибели людей в нетрезвом состоянии. Спиртное и купание в море - несовместимы, - предостерег Бауржан Мырзагул.
Спасатели рекомендуют горожанам воздержаться от купания в море во время ветра.
- Вне зависимости от направления ветра есть вероятность гибели человека на воде. Нельзя купаться во время шторма! Не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. Мы хотим обратить внимание горожан на предупреждения об усилении ветра. Многие не воспринимают их всерьез и все равно лезут в воду, особенно это касается людей, которые в шторм выходят в море на резиновых лодках. Есть вероятность, что их отжимным течением попросту может унести в открытое море. Люди не думают, что они не смогут справиться с порывами ветра и выплыть, выбраться на берег, - отметил Бауржан Мырзагул.
Также спасатели отметили, что хотят поднять вопрос установки буев, начиная от пляжа «Достар» и до пляжа «Манила».
- Буи нужны для определения границ между опасной зоной и безопасной. В конце июля на «солдатском» пляже утонули парень с девушкой. Они зашли слишком далеко в море. Девушка начала тонуть, испугалась. Парень хотел ей помочь, но девушка в панике утащила его на дно. А буи дадут понять купающимся, что их подстерегает опасность, если они пересекут эту границу, - сказал Бауржан Мырзагул.