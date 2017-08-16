Сотрудники ДЧС Мангистау обсудят вопрос установки спасательных щитов в запрещенных для купания местах

Вопрос установки щитов со спасательным инвентарем в запрещенных для купания местах на побережье Актау рассмотрят на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Мангистау. Об этом сообщил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области Бауржан Мырзагул.