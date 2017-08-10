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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:31

Просмотров: 3835

Двое мужчин утонули на побережье в 4А микрорайоне Актау

Тело одного из них достали из воды спасатели и сотрудники местной полицейской службы (МПС) ДВД Мангистауской области, поиски второго мужчины продолжаются. Об этом сообщили в оперативно-спасательном отряде департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото очевидцев
Происшествие случилось сегодня, 10 августа, примерно в 11:30 на побережье 4А микрорайона.

- Трое отдыхающих сидели на берегу. Затем по одному стали нырять в море. Из-за шторма их накрыло волной. Они не смогли самостоятельно выбраться на берег. Хотели спасти друг друга, но безрезультатно, - рассказали в оперативно-спасательном отряде.

Спасатели и сотрудники МПС спасли тонущую девушку. Она осталась жива.

- Тело одного утонувшего мужчины вытащили спасатели и полицейские. Спасатели ведут поиски тела второго мужчины. Из-за шторма сотрудники оперативно-спасательного отряда не могут произвести спуск водолазов, - дополнили в ведомстве.

Первыми на место происшествия, по словам очевидцев, прибыли сотрудники полиции.

- Первой на берег вытащили девушку. В воде остались еще двое мужчин. Волны очень мешали спасателям, надувную лодку сносило волнами, - рассказал очевидец случившегося.






Видео очевидцев


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Комментарии ( 12 )

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  • Сергей Владимиров
 VeraVera (Посетители) Сегодня, 16:16
Кто знал что так будет, кому то удается выбраться, а кому то нет, жаль ребят, очень жаль.
 
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  • _Китаец_
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  • Pear
  • elek
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:12
Джигитам тяму не хватает, что это не арык в родной махалле. Разъяснять нужно приезжим- что да как. Иначе, вымрут.
 
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  • Нелли Ершова
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 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 16:04
Камни в 4 мкр мое любимое место купания знаю каждый камешек в этом районе, НО!!! я никогда не залезу в воду если море не спокойно. Но многие этого не понимают и в шторм и в сильные волны лезут в воду думая что все будет норма, море шутки не понимает. По вечерам очень много выпивших там сколько раз видел человек ели стоит на ногах но в воду лезет чтобы якобы отрезвится.

Бойтесь гнева терпеливых
 
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  • _Китаец_
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 FBI (Посетители) Сегодня, 15:58
Мария Питиримова,
До народа дойдет похоже только тогда когда массовое утопление произойдет

И как вы себе это представляете "Массово" ??? bazar
 
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 АДАЙ (Посетители) Сегодня, 15:51
Надо было как вытащили из моря искусственное дыхание делать. Может ожил бы, кто знает.
 
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 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 15:32
Цитата: Мария Питиримова
Вот до чего доводит человеческая глупость и беспечность

Это судьба.
 
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  • Имярек
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 Тина (Посетители) Сегодня, 15:30
Естественный отбор продолжается....

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Лесник
 Dope (Посетители) Сегодня, 15:24
Об умерших либо хорошо, либо ничего... Но кем надо быть, что бы в такую погоду на море идти?
 
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  • капучина
  • Куратор
  • Лесник
  • Gurabaz
 Мария Питиримова (Посетители) Сегодня, 15:18
Вот до чего доводит человеческая глупость и беспечность. Столько людей уже утонуло nevizhu До народа дойдет похоже только тогда когда массовое утопление произойдет(не дай Бог конечно umnik ).
 
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  • _Китаец_
  • Вован
  • FBI
 Куратор (Посетители) Сегодня, 15:08
Люди , которые играют со Смертью делятся на две категории: это либо высокие интеллектуалы, не боящиеся ничего, кроме никчемности бытия, либо, люди абсолютно безголовые, идущие на все ради показушной бравады, в просторечии- понтов. В обоих случаях, выигрывает Смерть. О мировоззрении утопших судить не берусь, знаком не был.

Зачем девушку за собой потащили, вот что непонятно. Склонен думать, что, все-же, это люди из второй категории.

Мир праху.
 
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