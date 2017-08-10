Двое мужчин утонули на побережье в 4А микрорайоне Актау

- Первой на берег вытащили девушку. В воде остались еще двое мужчин. Волны очень мешали спасателям, надувную лодку сносило волнами, - рассказал очевидец случившегося.

Происшествие случилось сегодня, 10 августа, примерно в 11:30 на побережье 4А микрорайона.- Трое отдыхающих сидели на берегу. Затем по одному стали нырять в море. Из-за шторма их накрыло волной. Они не смогли самостоятельно выбраться на берег. Хотели спасти друг друга, но безрезультатно, - рассказали в оперативно-спасательном отряде.Спасатели и сотрудники МПС спасли тонущую девушку. Она осталась жива.- Тело одного утонувшего мужчины вытащили спасатели и полицейские. Спасатели ведут поиски тела второго мужчины. Из-за шторма сотрудники оперативно-спасательного отряда не могут произвести спуск водолазов, - дополнили в ведомстве.Первыми на место происшествия, по словам очевидцев, прибыли сотрудники полиции.