Запрещённые для купания участки побережья назвали спасатели Мангистау

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Основными причинами роста числа погибших на море, по словам Куанара Базарбаева, является несоблюдение простых правил безопасности, купание в запрещенных и необорудованных местах, нахождение в воде в нетрезвом состоянии и оставленные без присмотра дети.
Места, где запрещены купания, забор воды для питьевых и хозяйственных нужд, водопой скота, катание на маломерных судах и других плавучих средствах: от гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Оскинбаева в 5 микрорайоне - протяжённостью 300 метров и шириной 20 метров; водоканал «Шора» в Тупкараганском районе - протяжённостью прибрежной зоны 100 метров и шириной 20 метров; прибрежные зоны «43 километр» на трассе Актау-Форт-Шевченко - протяжённостью 2000 метров и шириной 30 метров; 64-й километр («Голубая бухта») - протяжённостью 900 метров и шириной 30 метров; 86-й километр («Саура») - протяжённостью 3200 метров и шириной 30 метров; 30-й километр от Форт-Шевченко - протяжённостью 3700 метров и шириной 30 метров; 20-й километр от села Таушык («Сартас») - протяжённостью 3000 метров и шириной 30 метров.
Департаментом по ЧС проводится профилактическая и агитационно-пропагандистская работа и рейдовые мероприятия среди населения региона.
За прошлогодний рейд 13 человек были привлечены к административной ответственности по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Общая сумма штрафов составила 176 750 тенге.
В целях предотвращения несчастных случаев на воде профилактические мероприятия будут проводиться до конца купального сезона.
Безопасность жителей области будут обеспечивать оперативно-спасательные подразделения в Актау, Форт-Шевченко, селе Курык и на базе отдыха Кендерли.
- В целях недопущения гибели или травм во время купального сезона в регионе приняты нормативные документы по участкам, где запрещено купаться и разрешённым местам для купания. В рамках плана предусмотрен комплекс мер по обеспечению безопасности населения области во время купального сезона 2020 года, - сообщили спасатели.
Места, где запрещены купания, забор воды для питьевых и хозяйственных нужд, водопой скота, катание на маломерных судах и других плавучих средствах: от гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Оскинбаева в 5 микрорайоне - протяжённостью 300 метров и шириной 20 метров; водоканал «Шора» в Тупкараганском районе - протяжённостью прибрежной зоны 100 метров и шириной 20 метров; прибрежные зоны «43 километр» на трассе Актау-Форт-Шевченко - протяжённостью 2000 метров и шириной 30 метров; 64-й километр («Голубая бухта») - протяжённостью 900 метров и шириной 30 метров; 86-й километр («Саура») - протяжённостью 3200 метров и шириной 30 метров; 30-й километр от Форт-Шевченко - протяжённостью 3700 метров и шириной 30 метров; 20-й километр от села Таушык («Сартас») - протяжённостью 3000 метров и шириной 30 метров.
Департаментом по ЧС проводится профилактическая и агитационно-пропагандистская работа и рейдовые мероприятия среди населения региона.
За прошлогодний рейд 13 человек были привлечены к административной ответственности по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Общая сумма штрафов составила 176 750 тенге.
В целях предотвращения несчастных случаев на воде профилактические мероприятия будут проводиться до конца купального сезона.
Безопасность жителей области будут обеспечивать оперативно-спасательные подразделения в Актау, Форт-Шевченко, селе Курык и на базе отдыха Кендерли.