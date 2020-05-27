Запрещённые для купания участки побережья назвали спасатели Мангистау

- В целях недопущения гибели или травм во время купального сезона в регионе приняты нормативные документы по участкам, где запрещено купаться и разрешённым местам для купания. В рамках плана предусмотрен комплекс мер по обеспечению безопасности населения области во время купального сезона 2020 года, - сообщили спасатели.

Основными причинами роста числа погибших на море, по словам Куанара Базарбаева, является несоблюдение простых правил безопасности, купание в запрещенных и необорудованных местах, нахождение в воде в нетрезвом состоянии и оставленные без присмотра дети.Департаментом по ЧС проводится профилактическая и агитационно-пропагандистская работа и рейдовые мероприятия среди населения региона.За прошлогодний рейд 13 человек были привлечены к административной ответственности по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Общая сумма штрафов составила 176 750 тенге.В целях предотвращения несчастных случаев на воде профилактические мероприятия будут проводиться до конца купального сезона.Безопасность жителей области будут обеспечивать оперативно-спасательные подразделения в Актау, Форт-Шевченко, селе Курык и на базе отдыха Кендерли.