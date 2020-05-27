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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 3664

Запрещённые для купания участки побережья назвали спасатели Мангистау

В целях обеспечения безопасности населения запрещено купание на нескольких участках побережья. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций заявил руководитель Мангистауского областного департамента по чрезвычайным ситуациям Куанар Базарбаев.

Фото из доступных источников
Основными причинами роста числа погибших на море, по словам Куанара Базарбаева, является несоблюдение простых правил безопасности, купание в запрещенных и необорудованных местах, нахождение в воде в нетрезвом состоянии и оставленные без присмотра дети.

- В целях недопущения гибели или травм во время купального сезона в регионе приняты нормативные документы по участкам, где запрещено купаться и разрешённым местам для купания. В рамках плана предусмотрен комплекс мер по обеспечению безопасности населения области во время купального сезона 2020 года, - сообщили спасатели.


Места, где запрещены купания, забор воды для питьевых и хозяйственных нужд, водопой скота, катание на маломерных судах и других плавучих средствах: от гостиницы «Caspian Riviera» в 4 микрорайоне до областной филармонии имени Оскинбаева в 5 микрорайоне - протяжённостью 300 метров и шириной 20 метров; водоканал «Шора» в Тупкараганском районе - протяжённостью прибрежной зоны 100 метров и шириной 20 метров; прибрежные зоны «43 километр» на трассе Актау-Форт-Шевченко - протяжённостью 2000 метров и шириной 30 метров; 64-й километр («Голубая бухта») - протяжённостью 900 метров и шириной 30 метров; 86-й километр («Саура») - протяжённостью 3200 метров и шириной 30 метров; 30-й километр от Форт-Шевченко - протяжённостью 3700 метров и шириной 30 метров; 20-й километр от села Таушык («Сартас») - протяжённостью 3000 метров и шириной 30 метров.

Департаментом по ЧС проводится профилактическая и агитационно-пропагандистская работа и рейдовые мероприятия среди населения региона.

За прошлогодний рейд 13 человек были привлечены к административной ответственности по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Общая сумма штрафов составила 176 750 тенге.

В целях предотвращения несчастных случаев на воде профилактические мероприятия будут проводиться до конца купального сезона.

Безопасность жителей области будут обеспечивать оперативно-спасательные подразделения в Актау, Форт-Шевченко, селе Курык и на базе отдыха Кендерли.



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Комментарии ( 13 )

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Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:14
Цитата: Multiverse
Вот они эти 300 метров.

Ага, и шириной 20 метров, от филармонии!
 
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  • Bass66
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:53
Как это по-нашему! Зачем организовывать спасательные посты, содержать спасателей, организовать и провести чистку дна и благоустройство общественных пляжей, когда можно тупо запретить! Заодно "благодарность" от платных пляжей. Время главного санитара кончается, начинается время главного спасателя. Так и живут горожане постоянно под каким-нибудь выдуманным гнётом. Неужели главному спасателю не известно, что тонут 99% пьяные купальщики и на платных пляжах тоже тонут пьяницы. Но они сделали свой выбор, их должны были спасти как раз спасатели, которых нет. Почему запрет нормальным людям? Я вырос на скалах 4 мкрна, там и купаться научился, и лично спасать там приходилось людей - но они тоже были ПЪЯНЫЕ! Вот где проблема, работайте.
 
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2garin (Посетители) Сегодня, 17:50
На основании чего он запрещает закон ввёл чтоли? Он че обеспечивает? Безопасность?
Так дела не пойдут...
Одним маски
 
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  • 2garin
  • Bass66
  • tolk
 Respirator (Посетители) Сегодня, 17:26
Все идёт к тому что скоро придётся платить за купание в море, а иначе только нюхать. ))
 
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  • Космос
  • 2garin
  • Bass66
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:22
Сколько тебе заплатили?
Или кто тебе приказал сделать эти места запрещёнными?
 
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  • tolk
  • Космос
  • 2garin
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 17:03
руководитель Мангистауского областного департамента по чрезвычайным ситуациям Куанар Базарбаев, давай до свидания! poka
ты мне еще будешь указывать где мне купаться
забыл тебя спросить
 
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Око (Посетители) Сегодня, 17:01
lol а ещё, говорят, на 12-ом км в сторону баз отдыха, где риХSOS , купаться запрещено))))

всё вижу
 
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  • vaterloo
  • Pinochet
  • Bass66
 Анатолий93 (Посетители) Сегодня, 16:41
Глупо, очень глупо.... Ну хорошо не 43 так 40-Вом тонуть начнут..... хоть запрещай не запрещай все равно как купались так и будут купаться... и правильно будут делать ...
 
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  • Юрий Спассков
  • motor
  • vaterloo
  • Pinochet
  • tom2005
  • 2garin
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 16:36
Не запрещены только платные места. Хорошо придумали. Кто "Крышует" платные? Конечно чинуши. Все им мало денег.

С нами с народом Актау, Мангистауской области хоть кто-то считается, с нашим мнением. Или только о капусте думают, как туристов привлечь.
Мы платим налоги,сделайте хоть что-то для нас. Засыпьте городской пляж песком. Выделите бесплатный клочок земли. Или не вычитайте с моих кровных налоги: дорог нет,пляжей нет, площадок нормальных нет, врачи бесплатно работать не хотят.....

Раньше собирали деньги на отпуск, а теперь будем копить на летний отдых в родном городе.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • Pinochet
  • Василий Кравчук
 пипл (Посетители) Сегодня, 16:36
А голубая бухта причем?
 
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