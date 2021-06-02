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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:12

Просмотров: 581

Ну, не туристический объект! Барельефы героям Великой Отечественной Войны осыпаются в Актау

Барельефы, установленные в память героям Великой Отечественной Войны у монумента «Вечный огонь», пришли в негодность.

Дефекты на барельефах. Кадр видео
Дефекты на барельефах сняли на видео сегодня, 2 июня.

- Как можно говорить о вечной памяти участникам войны, когда такое отношение к памятникам, - негодует местный житель Рафаэль.


Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.

Напомним, барельефы у мемориала «Вечный огонь» пришлось реставрировать уже через неделю после церемонии открытия в конце 2015 года.

В 2016 году бывший городской прокурор заявил, что при установке памятных стел у монумента «Вечный огонь» подрядной организацией допущен ряд нарушений.

Капитальный ремонт монумента «Вечный огонь» завершился в мае 2019 года. Спустя три месяца на нём обнаружены десятки трещин. По словам подрядчика, проблема крылась в нарушении технологий при строительстве монумента.




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Комментарии ( 3 )

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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 21:04
А если сказать коротко и по существу то получается лишь одно "Из говна конфету не слепишь".
 
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  • касым
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:46
Ответ от акимата Актау-данные обьекты,посвященные всем ветераном ВОВ были разрушены,вследствие- влияния погодных условий- снега,дождя,песка.На реконструкцию данного обьекта из бюджета на средства наших любимых граждан,ветеранов и горожан будет выделено средств на 10млрд.тенге! kill

И я бы добваил от себя-вледствие некомпетенстости акимата города и области,попустительству и просто скотским отношением к ветераном ВОВ, простым горожанам и гражданем РК данный обьект пришел в полную негодность. huh
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:50
Тут бизнес и ничего более! Срубили капусты и разбежались а контроля качества выполненных работ как и проверка компетенции исполнителей у нас сейчас уже лет десять как не в моде! Главное тендер "грамотно" замутить...
Хочется про Сталина сказать да тот и без меня так вертится в гробу что уже до Гондураса наверное доехал!
 
 

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