Ну, не туристический объект! Барельефы героям Великой Отечественной Войны осыпаются в Актау

- Как можно говорить о вечной памяти участникам войны, когда такое отношение к памятникам, - негодует местный житель Рафаэль.

Дефекты на барельефах сняли на видео сегодня, 2 июня.Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.Напомним, барельефы у мемориала «Вечный огонь» пришлось реставрировать уже через неделю после церемонии открытия в конце 2015 года.В 2016 году бывший городской прокурор заявил , что при установке памятных стел у монумента «Вечный огонь» подрядной организацией допущен ряд нарушений.Капитальный ремонт монумента «Вечный огонь» завершился в мае 2019 года. Спустя три месяца на нём обнаружены десятки трещин. По словам подрядчика, проблема крылась в нарушении технологий при строительстве монумента.