Минздрав о жёсткой процедуре с ребёнком в Мангистау: Мать не имеет претензий к массажистке

Скрин видео
В Министерстве здравоохранения изучили видео, на котором женщина проводит сеанс массажа ребёнку, несмотря на его сильный плач.
- Ребенок в возрасте девяти месяцев получает массаж в салоне красоты посёлка Бейнеу. Выяснено, что мама ребёнка самостоятельно обратилась к массажисту салона красоты посёлка Бейнеу, так как, со слов мамы, ребёнку в возрасте 2,5 месяца в частном кабинете города Актау врачом неврологом ребёнку был выставлен диагноз «Синдром висцеральных нарушений», рекомендовано получить курс массажа. В настоящее время мама ребёнка жалобы не предъявляет. Состояние ребёнка относительно удовлетворительное. Ребёнок находится под наблюдением врача педиатра с диагнозом: Группа риска по перинатальной энцефалопатии. Синдром вегето-висцеральных нарушений, - сообщили в ведомстве.
Руководство управления здравоохранения поручило главному врачу Центральной районной больницы Бейнеуского района взять на контроль дальнейшее наблюдение ребёнка.
Массажист Жанара Масалимова отметила, что подобного рода массаж может навредить ребёнку.
- Из последствий могут быть перерастяжение суставной сумки, вывих-подвывих, травма шейного отдела позвоночника. Такое давление в область брюшины тоже очень опасно, особенно в области печени. Резкие наклоны вперёд при сложенных ногах приведут к перерастяжению мышц поясницы. Регулярное повторение таких «упражнений», и в результате ребёнок позже будет садиться, ходить. Я не говорю о шоке, психологической травме, оценить, которую объективно сложно, но факт очевиден, - прокомментировала Жанара Масалимова.
Жанара Масалимова обратилась к населению с просьбой проверять квалификацию и наличие медицинского образования у людей, которые предлагают услуги массажа детям.
- Я очень прошу мамочек ответственно относиться к выбору массажиста. Такой человек должен обязательно иметь медицинское образование. Наличие сертификата о прохождении курсов массажа недостаточно, чтобы браться за здоровье детей. Массажист должен знать анатомию ребенка, процедура должна проводиться не во вред ребёнку, - отметила специалист.
С мнением профессионалов представительница салона красоты не согласна. Сразу после того, как видео с лечебным массажем вызвало бурю негодования в Сети - женщина опубликовала видео, в котором заявила, что родители малыша довольны.
- Блогеры сейчас шумят. Мы знаем, кто без разрешения взял наше видео. Очень много сейчас мнений пишут, но я призываю вас, девочки, одуматься. Ребёнок не пострадал. Если бы это было так, то разговор был бы по-другому. У ребёнка не сломаны ни руки, ни ноги. Голова не вывихнута. Родители довольны, они получают третий курс массажа. Я ещё раз вас прошу, не нужно переживать за нас. Кто есть кто - покажет время, - заявила женщина на видео.
Тем временем в полиции до сих пор изучают видео. Департамент полиции Мангистауской области должен установить, есть ли противоправность в действиях «массажистки».
- Ребенок в возрасте девяти месяцев получает массаж в салоне красоты посёлка Бейнеу. Выяснено, что мама ребёнка самостоятельно обратилась к массажисту салона красоты посёлка Бейнеу, так как, со слов мамы, ребёнку в возрасте 2,5 месяца в частном кабинете города Актау врачом неврологом ребёнку был выставлен диагноз «Синдром висцеральных нарушений», рекомендовано получить курс массажа. В настоящее время мама ребёнка жалобы не предъявляет. Состояние ребёнка относительно удовлетворительное. Ребёнок находится под наблюдением врача педиатра с диагнозом: Группа риска по перинатальной энцефалопатии. Синдром вегето-висцеральных нарушений, - сообщили в ведомстве.
Руководство управления здравоохранения поручило главному врачу Центральной районной больницы Бейнеуского района взять на контроль дальнейшее наблюдение ребёнка.
Массажист Жанара Масалимова отметила, что подобного рода массаж может навредить ребёнку.
- Из последствий могут быть перерастяжение суставной сумки, вывих-подвывих, травма шейного отдела позвоночника. Такое давление в область брюшины тоже очень опасно, особенно в области печени. Резкие наклоны вперёд при сложенных ногах приведут к перерастяжению мышц поясницы. Регулярное повторение таких «упражнений», и в результате ребёнок позже будет садиться, ходить. Я не говорю о шоке, психологической травме, оценить, которую объективно сложно, но факт очевиден, - прокомментировала Жанара Масалимова.
Жанара Масалимова обратилась к населению с просьбой проверять квалификацию и наличие медицинского образования у людей, которые предлагают услуги массажа детям.
- Я очень прошу мамочек ответственно относиться к выбору массажиста. Такой человек должен обязательно иметь медицинское образование. Наличие сертификата о прохождении курсов массажа недостаточно, чтобы браться за здоровье детей. Массажист должен знать анатомию ребенка, процедура должна проводиться не во вред ребёнку, - отметила специалист.
С мнением профессионалов представительница салона красоты не согласна. Сразу после того, как видео с лечебным массажем вызвало бурю негодования в Сети - женщина опубликовала видео, в котором заявила, что родители малыша довольны.
- Блогеры сейчас шумят. Мы знаем, кто без разрешения взял наше видео. Очень много сейчас мнений пишут, но я призываю вас, девочки, одуматься. Ребёнок не пострадал. Если бы это было так, то разговор был бы по-другому. У ребёнка не сломаны ни руки, ни ноги. Голова не вывихнута. Родители довольны, они получают третий курс массажа. Я ещё раз вас прошу, не нужно переживать за нас. Кто есть кто - покажет время, - заявила женщина на видео.
Тем временем в полиции до сих пор изучают видео. Департамент полиции Мангистауской области должен установить, есть ли противоправность в действиях «массажистки».