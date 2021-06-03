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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 829

Минздрав о жёсткой процедуре с ребёнком в Мангистау: Мать не имеет претензий к массажистке

Ребёнок, которому проводили жёсткий массаж в салоне красоты, имеет неврологическое заболевание. Мать малыша сама решила обратиться в салон красоты посёлка Бейнеу для получения массажа её 9-месячному ребёнку. Женщина не имеет претензий к массажистке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Скрин видео
В Министерстве здравоохранения изучили видео, на котором женщина проводит сеанс массажа ребёнку, несмотря на его сильный плач.

- Ребенок в возрасте девяти месяцев получает массаж в салоне красоты посёлка Бейнеу. Выяснено, что мама ребёнка самостоятельно обратилась к массажисту салона красоты посёлка Бейнеу, так как, со слов мамы, ребёнку в возрасте 2,5 месяца в частном кабинете города Актау врачом неврологом  ребёнку был выставлен диагноз «Синдром висцеральных нарушений», рекомендовано получить курс массажа. В настоящее время мама ребёнка жалобы не предъявляет. Состояние ребёнка относительно удовлетворительное. Ребёнок находится под наблюдением врача педиатра с диагнозом: Группа риска по перинатальной энцефалопатии. Синдром вегето-висцеральных нарушений, - сообщили в ведомстве.

Руководство управления здравоохранения поручило главному врачу Центральной районной больницы Бейнеуского района взять на контроль дальнейшее наблюдение ребёнка.    

Массажист Жанара Масалимова отметила, что подобного рода массаж может навредить ребёнку.

- Из последствий могут быть перерастяжение суставной сумки, вывих-подвывих, травма шейного отдела позвоночника. Такое давление в область брюшины тоже очень опасно, особенно в области печени. Резкие наклоны вперёд при сложенных ногах приведут к перерастяжению мышц поясницы. Регулярное повторение таких «упражнений», и в результате ребёнок позже будет садиться, ходить. Я не говорю о шоке, психологической травме, оценить, которую объективно сложно, но факт очевиден, - прокомментировала Жанара Масалимова.

Жанара Масалимова обратилась к населению с просьбой проверять квалификацию и наличие медицинского образования у людей, которые предлагают услуги массажа детям.

- Я очень прошу мамочек ответственно относиться к выбору массажиста. Такой человек должен обязательно иметь медицинское образование. Наличие сертификата о прохождении курсов массажа недостаточно, чтобы браться за здоровье детей. Массажист должен знать анатомию ребенка, процедура должна проводиться не во вред ребёнку, - отметила специалист.

С мнением профессионалов представительница салона красоты не согласна. Сразу после того, как видео с лечебным массажем вызвало бурю негодования в Сети - женщина опубликовала видео, в котором заявила, что родители малыша довольны.

- Блогеры сейчас шумят. Мы знаем, кто без разрешения взял наше видео. Очень много сейчас мнений пишут, но я призываю вас, девочки, одуматься. Ребёнок не пострадал. Если бы это было так, то разговор был бы по-другому. У ребёнка не сломаны ни руки, ни ноги. Голова не вывихнута. Родители довольны, они получают третий курс массажа. Я ещё раз вас прошу, не нужно переживать за нас. Кто есть кто - покажет время, - заявила женщина на видео.



Тем временем в полиции до сих пор изучают видео. Департамент полиции Мангистауской области должен установить, есть ли противоправность в действиях «массажистки».



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Комментарии ( 2 )

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Ustas (Посетители) Сегодня, 17:02
С мнением профессионалов представительница салона красоты не согласна.


Сразу же должен последовать арест, запрет заниматься ЛЮБЫМИ услугами, что касаются детей, конфискация.
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 16:38
У ребёнка не сломаны ни руки, ни ноги. Голова не вывихнута.


Очень профессиональный ответ. Браво.
В общем, мальчики-девочки, если после массажа у вас руки-ноги не сломаны, а голова не вывихнута - вы попали в надежные руки.

А мама молодец bazar . Жаль, что никто ее до статьи не доведет: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, причинение вреда здоровью ребенка.
 
 

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