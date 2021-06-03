Водители Жанаозена выступили против платных дорог

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Сегодня, 3 июня, в социальных сетях появились видеообращение водителей из Жанаозена.
По их словам, они против введения платы за проезд по дорогам области.
Ранее водители перекрыли дорогу в пригороде Актау. Местные водители в третий раз собрались с акцией протеста из-за ввода системы платных дорог.
По их словам, они против введения платы за проезд по дорогам области.
Ранее водители перекрыли дорогу в пригороде Актау. Местные водители в третий раз собрались с акцией протеста из-за ввода системы платных дорог.